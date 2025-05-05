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修正政院特別條例版本 民眾黨提替代版

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨團總召黃國昌（中）今天與立委張啟楷（右）、陳昭姿（左）舉行記者會，提出行政院特別條例的替代版本。記者潘俊宏／攝影
民眾黨團總召黃國昌（中）今天與立委張啟楷（右）、陳昭姿（左）舉行記者會，提出行政院特別條例的替代版本。記者潘俊宏／攝影

針對美國關稅衝擊，行政院編列規模新台幣4100億元特別條例草案，由於中央未給衝擊影響評估報告，且經濟部長郭智輝以「一張紙」回覆民眾黨索資需求，郭智輝稱自己給民眾黨團總召黃國昌是精準數字的「精華液」。黃國昌今天表示，行政院版特別條例存在「假精華液、真灌水」的問題，宛如掛羊頭賣狗肉條例，應該要有以人民優先為理念的替代版本。

黃國昌表示，民眾黨版本保留原條例中的企業金融支持250億元及提升產業競爭力250億元兩項，同時針對六大領域提出預算調整，提高協助企業開拓多元市場增至200億元，支持勞工安定就業增至350億元，農業金融支持增至300億元，全民健康保險基金撥注增至370億元；勞工保險基金增至400億元，民眾黨版本同時新增三項預算，包括普發現金1416億元、增加債務還本250億元及降低生活成本支出補助180億元。

民眾黨 郭智輝 黃國昌

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