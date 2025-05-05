民眾黨團自提關稅特別條例 普發現金6000元砍台電撥補

因應美國政府對等關稅政策，行政院會提出特別條利草案，遭到質疑偷渡多筆公務預算，民眾黨立法院黨團今天另外自提版本，預算額度同樣訂為4100億元，除了刪減挹注台電1000億元，同時編列1416億元普發現金，主張堅守三大堅持、四大優先等原則。

民眾黨立法院黨團上午舉行「假精華液真灌水，人民拒當冤大頭」記者會，民眾黨團總召黃國昌宣布提出「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例」草案，刪除行政院版本「強化國土安全韌性」等字樣，拒絕政府以「掛羊頭賣狗肉」方式嚴重灌水預算。

根據民眾黨團特別條例草案，新增普發現金1416億元、增加債務還本250億元及降低生活成本支出補助180億元，同時在協助企業開拓多元市場、支持勞工安定就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、挹注健保與勞保基金等項目，皆大幅提高預算金額。

黃國昌表示，過去一個多月以來，民眾黨下鄉進行產業座談，聽到很多業者的心聲呼籲，特別條例從880億元膨脹到4100億元，然而僅有930億元用在產業與勞工身上，占比竟然不到25%，行政院假高關稅之名行大灌水之實，民眾黨團也早已公開提出批判。

黃國昌說明，民眾黨團提出「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例」草案，內容涵蓋上個月提出的「因應通膨強化社會韌性特別條例」草案，總共有三大支持與四項優先，前者包括支持產業、勞工及農漁民，後者則是人民、健保、勞保與財政紀律優先。

黃國昌指出，民眾黨團無法接受掛羊頭賣狗肉，包括已經被立法院刪減的預算，行政院還想藉由特別條例偷渡，此舉完全不尊重國會，針對撥補台電公司1000億元，完全無助於解決當前的問題，麻煩政府面對錯誤的能源政策，並且提出具體可行的解決方案。

民眾黨團幹事長陳昭姿表示，民眾黨團新增「降低生活成本支出補助」項目，主要內容為TPASS通勤月票補貼，政府原先在疫後特別編列編列3年200億元經費，該政策也即將在今年底到期，民眾黨團主張至少繼續推動2年，因此在特別條例增列180億元預算。

民眾黨團副總召張啓楷則說，民眾黨團移除撥補台電公司、強化高等教育人才培育，還有強化國土防衛能量、提升資通作業環境及設備等項目，挹注台電無法解決高關稅問題，多筆項目編列也嚴重違反預算法，「拒絕民進黨掛羊頭賣狗肉，我們一起支持民眾黨團特別條例。」