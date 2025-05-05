影／將改組「戰鬥內閣」？林沛祥：若為大罷免改組還是無能

賴清德總統即將就任周年，傳內閣也將改組為「戰鬥型內閣」，國民黨立委林沛祥批評，若改組只為大罷免，那內閣還是會持續無能；若真要改組，還是期待不是找論述能力強的閣員而已，而是回到治理上如何解決問題？如何在中美貿易戰中帶領台灣轉型度過，才是內閣該做的事。

中國時報報導，賴清德即將內閣改組，行政院長卓榮泰不動，但起用論述強的閣員，定調轉型為「戰鬥型內閣」，迎戰可能在7月進行的罷免投票及後續立委補選；消息一出，也引發各界討論。

林沛祥表示，如果內閣改組目的只是要加強大罷免力道，那無能的內閣還是會持續無能，因為內閣現在不被大家滿意的原因是賴政府團隊只顧鬥爭、不顧民生，不管是經濟部長郭智輝或內政部長劉世芳，都是本身在拉仇恨值的官員，其中主要原因也是賴清德總統「用人唯親」，所以說現在換掉，無助於提高施政效益。

林沛祥期待，如果內閣真重組，不是找一些會講話、論述能力佳、加強大罷免力道而已，而是回到最基本國家的民生、能源、經濟、外交問題等到底怎麼解決，在中美貿易戰中幫助台灣轉型，在危機時代化危機為轉機，這才是合格內閣該做的事情。