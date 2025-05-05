影／中央短撥46億元 許淑華：政治不應牽連到民生施政

中央上月通知地方政府減少一般性補助及普通統籌分配款，南投縣政府統計，截至4月兩項合計已減少撥補46.66億元，對財政造成衝擊；南投縣長許淑華喊話中央，政治不應該牽連到民生施政，呼籲中央按照既有年度預算制度，如期撥補。

縣府財政處今在縣務會議中指出，行政院主計總處4月23日突發函各縣市政府，減少一般性補助；另，財政部也通知普通統籌分配款因稅收水位不足將短撥，由於兩款項合計減少撥補46.66億元，超過年度歲入占比一半，嚴重衝擊縣府財政。

財政處長李良珠說，中央一般性補助款及普通統籌分配稅款為縣府年度總預算主要財源，今年一般性補助款獲中央核定128.01億元，普通統籌分配稅款財政部分配91.5億元，共219.51億餘元，占年度歲入總預算數（415.37億元）之52.85%。

但因中央調增「中央一般性補助款」未分配數至39.92億元；財政部也以營業稅所待稅稅收水位不足短撥「中央普通統籌分配稅款」，截至4月已累計短撥6.74億元，兩項合計高達46.66億元，占原核定數21.26%，對財政造成嚴重衝擊。

縣長許淑華則表示，現在的政治環境，行政院與立法院在整體預算協商上多次未能達成有效共識，也對地方政府施政產生直接影響，尤其南投縣長期以來算是在整個總體預算，幾乎都是在中央占大幅度比例的縣市，因此受到比較大的衝擊。

南投縣政府上半年預算已短撥6億多元，下半年可能再減少近40億元，短撥款項中涵蓋一般性補助，恐牽涉到人事費用，影響甚鉅。而因縣府近年緊守財政紀律，今年有能力透過縣府預算調整因應，但明年中央若繼續不補，施政會受影響。

許淑華說，她上任接手時，縣府仍負債近90億元，但到今年只剩下30億元，本來是希望今年或明年底全部還清，但現在要再做整體調度，呼籲中央不論是新的財劃法或現行立法院預算審議，都應按照國家既有年度預算制度，如期撥補。