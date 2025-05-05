影／呼籲在野簽不復議同意書 吳思瑤：讓特別條例草案理性討論

因應美國對等關稅衝擊產業，行政院編列規模新台幣4100億元特別條例草案，日前在立法院會順利付委。民進黨團幹事長吳思瑤今天呼籲在野黨立委，盡快簽署不復議同意書，才能讓特別條例草案進入理性討論。

由於行政院所提4100億元特別條例草案，其中用於產業支持有930億元，國民黨團對此表示，支持幫助受關稅衝擊產業的預算，但不支持偷渡其他預算，國民黨立委賴士葆甚至表示可以加碼紓困對出口外銷艱困產業的勞工，至於民進黨認為重要的國土安全韌性等預算，可以用追加減預算的方式來做。

吳思瑤表示，特別條例草案可以在國會內理性討論審查，只是國民黨與民眾黨要盡快簽署不復議同意書，才能讓特別條例草案在立法院內理性討論。