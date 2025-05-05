快訊

新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

蔡依林被蛇纏頭兌現承諾！頂「美杜莎慾望桂冠」首揭新歌

聽新聞
0:00 / 0:00

萊豬進口、新台幣狂升 國民黨團：民進黨政府才該離開

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨團今上午開「萊豬開放、產業外移、台幣升值，政府一昧付出，換到了什麼？」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨團今上午開「萊豬開放、產業外移、台幣升值，政府一昧付出，換到了什麼？」記者會。記者李成蔭／攝影

澳洲含萊克多巴胺（瘦肉精）冷凍豬腳被核准進口震驚各界，國民黨立法院黨團今早開記者會批評，現在萊豬進口、新台幣升值、產業也外移，政府到底換來什麼？尤其民進黨對萊豬不能過去零容忍，現在就說符合標準，這麼多亂象還敢嗆聲「不滿可離開」？真正該離開的是解決不了問題的執政者。

近期國內面對國際金融及經貿局勢出現眾多變化，包含首批澳洲萊豬叩關、新台幣大幅升值，及科技公司赴美設廠等，國民黨團今上午開「萊豬開放、產業外移、台幣升值，政府一昧付出，換到了什麼？」記者會說明。

國民黨立委葛如鈞表示，近期非常多重要事件顯示賴清德總統、行政院長卓榮泰、民進黨立法院黨團總召柯建銘「賴卓柯」無能無為，現在面對外國壓力不斷退縮，人民權益及健康、科學技術、產業利潤都受損，這樣下去真正賣台的是民進黨政府。

葛如鈞示警，近期隨新台幣升值，進口商買萊豬變得更加便宜，未來恐怕有更多萊豬流入我國市場，對各國肉品也恐怕不能標註產地；政府為增進各國貿易，可能將畜牧業的農產品進口台灣變成可交換的手牌，現在就怕政府都無條件吞下去。

葛如鈞提到，國民黨主席朱立倫上周就提醒新台幣可能升破30元兌換1美元，結果後來就發生，現在還在可能持續升值中，新台幣升值太多，企業利潤就沒了，恐難以撐過；這樣的政府還嗆聲「不滿可離開」？真正該離開的是解決不了問題的執政者。

國民黨立委賴士葆也說，傳我關稅談判代表團在美「氣氛良好」，但世界都在看是不是「跪著談」，我方是不是通通接受美方要求？尤其近期萊豬事件，行政院應解釋美豬不能標示原產地的說法，不能過去在野都講「零容忍」，現在執政就搬出符合聯合國食品法典委員會（Codex）容許標準。

賴士葆提到，新台幣不斷升值，央行卻不敢動作，是因為美國馬上要公布匯率操縱國，若持續升值，屆時工廠開始無薪假，失業工人越來越多，政府卻還在搞大罷免，成立戰鬥內閣？

國民黨立委王育敏表示，政府對萊豬叩關仍未給交代，那澳洲冷凍豬腳到底流到哪？搞不好過去早有萊豬在民眾肚中，未來要不要標示，食藥署都應盡快給答案；以前是說為台美經貿，但現在怎對其他國家也「開門」？

王育敏質疑，政府對進口肉品把關恐越來越鬆散，過去說逐批抽驗，結果只到2023年就停止，現在是採最低標準2%至10%抽驗，有多少漏網之魚恐連政府都不知道；呼籲政府應承諾百分百逐批抽驗，尤其正值端午肉品需求大增，即便面對關稅談判壓力，也應捍衛食安。

國民黨團今上午開「萊豬開放、產業外移、台幣升值，政府一昧付出，換到了什麼？」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨團今上午開「萊豬開放、產業外移、台幣升值，政府一昧付出，換到了什麼？」記者會。記者李成蔭／攝影

台幣 國民黨 萊豬

延伸閱讀

萊豬抵台 賴士葆憂：不標示產地等同全面棄守食安

賴士葆：郭智輝失格失高度 護航非核家園

否認月薪40萬吃補當吃苦 卓榮泰：我跟韓國瑜都沒有

罷團稱連署二階罷免達標 賴士葆宣布要出征：沒有絲毫感傷悲情

相關新聞

吳釗燮再缺席立院共諜專報 黃國昌舉一例譏府「通靈」

立法院司法法制委員會今天再排「共諜滲透總統府、國安會及外交部」專案報告，國安會秘書長、前外交部長吳釗燮仍以「於法不合」拒...

立院初審社維法 販賣運輸、遊樂票券黃牛票可重罰3萬

立法院內政委員會今天完成「社會秩序維護法」部分條文修正草案初審，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，罰鍰由現行...

修正政院特別條例版本 民眾黨提替代版

針對美國關稅衝擊，行政院編列規模新台幣4100億元特別條例草案，由於中央未給衝擊影響評估報告，且經濟部長郭智輝以「一張紙...

民眾黨團自提關稅特別條例 普發現金6000元砍台電撥補

因應美國政府對等關稅政策，行政院會提出特別條利草案，遭到質疑偷渡多筆公務預算，民眾黨立法院黨團今天另外自提版本，預算額度...

新台幣升值、萊豬叩關 鄭麗君赴美談判的伴手禮？

行政院經貿辦5月3日宣布，在行政院副院長鄭麗君領軍下，台美已於5月1日結束在華府舉行的首輪實體諮商。不過，台美雙方到底達成哪些共識、哪些尚待協商，經貿辦並沒有進一步說明。但巧合的是，就在5月3日當天，新台幣就應聲大漲；接著就是首批「萊豬進口」曝光。令人不得不懷疑，這兩起重大事件，與台美的關稅談判有密切關係。

影／中央短撥46億元 許淑華：政治不應牽連到民生施政

中央上月通知地方政府減少一般性補助及普通統籌分配款，南投縣政府統計，截至4月兩項合計已減少撥補46.66億元，對財政造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。