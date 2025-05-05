萊豬進口、新台幣狂升 國民黨團：民進黨政府才該離開

澳洲含萊克多巴胺（瘦肉精）冷凍豬腳被核准進口震驚各界，國民黨立法院黨團今早開記者會批評，現在萊豬進口、新台幣升值、產業也外移，政府到底換來什麼？尤其民進黨對萊豬不能過去零容忍，現在就說符合標準，這麼多亂象還敢嗆聲「不滿可離開」？真正該離開的是解決不了問題的執政者。

近期國內面對國際金融及經貿局勢出現眾多變化，包含首批澳洲萊豬叩關、新台幣大幅升值，及科技公司赴美設廠等，國民黨團今上午開「萊豬開放、產業外移、台幣升值，政府一昧付出，換到了什麼？」記者會說明。

國民黨立委葛如鈞表示，近期非常多重要事件顯示賴清德總統、行政院長卓榮泰、民進黨立法院黨團總召柯建銘「賴卓柯」無能無為，現在面對外國壓力不斷退縮，人民權益及健康、科學技術、產業利潤都受損，這樣下去真正賣台的是民進黨政府。

葛如鈞示警，近期隨新台幣升值，進口商買萊豬變得更加便宜，未來恐怕有更多萊豬流入我國市場，對各國肉品也恐怕不能標註產地；政府為增進各國貿易，可能將畜牧業的農產品進口台灣變成可交換的手牌，現在就怕政府都無條件吞下去。

葛如鈞提到，國民黨主席朱立倫上周就提醒新台幣可能升破30元兌換1美元，結果後來就發生，現在還在可能持續升值中，新台幣升值太多，企業利潤就沒了，恐難以撐過；這樣的政府還嗆聲「不滿可離開」？真正該離開的是解決不了問題的執政者。

國民黨立委賴士葆也說，傳我關稅談判代表團在美「氣氛良好」，但世界都在看是不是「跪著談」，我方是不是通通接受美方要求？尤其近期萊豬事件，行政院應解釋美豬不能標示原產地的說法，不能過去在野都講「零容忍」，現在執政就搬出符合聯合國食品法典委員會（Codex）容許標準。

賴士葆提到，新台幣不斷升值，央行卻不敢動作，是因為美國馬上要公布匯率操縱國，若持續升值，屆時工廠開始無薪假，失業工人越來越多，政府卻還在搞大罷免，成立戰鬥內閣？

國民黨立委王育敏表示，政府對萊豬叩關仍未給交代，那澳洲冷凍豬腳到底流到哪？搞不好過去早有萊豬在民眾肚中，未來要不要標示，食藥署都應盡快給答案；以前是說為台美經貿，但現在怎對其他國家也「開門」？