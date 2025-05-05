悼念許歷農 洪秀柱：我政治生涯中不可或缺的精神力量

退役上將許歷農辭世，國民黨前主席洪秀柱今天透過臉書發文悼念，她指出，許歷農的支持與提攜，是她政治生涯中不可或缺的精神力量，將銘記許歷農對兩岸和平的追求與愛國愛民的堅持，將這份期許化作前行的力量。

洪秀柱說，許歷農的一生見證中華民族走過抗日與內戰，兩岸由烽火對峙到和平對話的轉折。1993年她參選連任立委以來，許老爹便一路支持、提攜與照顧，時常令她動容 。2015年黨內總統初選期間，年近百歲的許老爹不僅為她連署，並特地撰寫短箋：「一路走來，始終如一，繼續努力，無畏無懼」，她曾在臉書上感念他的鼓勵，這份支持成為她克服重重挑戰的動力 。

洪秀柱說，2017年5月，她前往拜訪身為新同盟會榮譽會長的許歷農，並在當晚於臉書分享他親筆題詞，感謝許歷農「忠黨愛國」的教誨與關懷 。無論結果如何，許歷農對她的愛護和鼓勵從未因任何原因而改變。

洪秀柱說，回顧與許老爹的點滴，從初選連署、臉書分享，到面訪致意、坦誠對話，他始終以理性、遠見和對晚輩不捨的愛護，不斷指引方向。如今，他已遠赴天國，唯有銘記他對兩岸和平的追求與愛國愛民的堅持，將這份期許化作前行的力量，願許將軍安息，英靈永存。