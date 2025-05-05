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吳釗燮拒到立院報告共諜案 吳宗憲批抗中保台只是騙選票

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立委吳宗憲。圖／吳宗憲辦公室提供
立委吳宗憲。圖／吳宗憲辦公室提供

立院司法及法制委員會今天進行「總統府國安會、外交部等遭共諜滲透防治報告」，但總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮以幕僚單位為由拒絕出席。排定議程的國民黨籍召委吳宗憲批評，國安會組織法第8條有規定受立院監督，他強調，民進黨政府標榜「抗中保台」，結果高官身邊機要人員都傳出共諜，此時國安會仍拒絕出席說明，這種行為令人無法接受，顯示「抗中保台」只是騙選票。

立院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、國家安全會議秘書長、國家安全局、外交部、大陸委員會等部會率所屬相關單位列席就「近期連環爆發總統府、國家安全會議、外交部遭共諜滲透及忠誠安全查核不足，導致國家機敏資訊外洩，提出檢討報告及相關防制措施之預算執行情形」進行專題報告，並備質詢。

吳宗憲說，國安會組織法第8條明示，國安會必須向立法院負責。國安會拿檢察總長到只需因法律案、預算案到立院備詢為例，但那是法院組織法的規定，國安會組織法並沒有相關標明，國安會秘書長的理由無法成立。

他抨擊，民進黨政府一直在喊「抗中保台」，國安會、總統府、外交部都有出現組織犯罪的共諜案發生，現在卻不當一回事，維持國家安全的狀況下，要求出席備詢卻不配合。而且這次是國會聯絡人明確表明拒絕出席，而不是詢問是否准假。

立委翁曉玲要求國安局副局長黃明昭表態，對於國安會屢次不願履行法律義務，有何看法？黃明昭低調表示「尊重」。

國安會 總統府

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