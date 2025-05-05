傳520後內閣改組迎戰罷免 吳思瑤：子虛烏有 純屬臆測
傳出賴總統將在就職滿一年後進行內閣改組，啟動戰鬥模式，迎戰罷免投票、立委補選。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤強調是子虛烏有，完全出於臆測；民進黨立委林俊憲則說，大罷免前一切理應不會有太大變化，內閣改組不可能。
中國時報指出，民進黨看好罷藍氣勢，5月20日後、罷免投票前，賴總統將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，閣員部分，首波換血重點包括劉世芳、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、國發會主委劉鏡清等都被點名。
對此，吳思瑤今天在民進黨團輿情記者會上指出，目前為止沒有收到任何相關訊息，這是子虛烏有，完全出於臆測，報導背後是否有政治動機，欲透過傳散言論打擊政府，但內閣團隊團結一致，面對台灣內外情勢，每天都戰戰兢兢全力以赴，「所以並沒有這樣的消息」，恐怕是媒體刻意操作。
此外，報導也提到，賴清德人事布局背後，似有清除英系、菊系舊勢力的意味，以鞏固賴系在內閣的領導地位。賴系子弟兵、民進黨立委林俊憲指出，民進黨沒有賴系不賴系的問題，總統就是「桶箍」，找人才都來不及，現在希望黨內能集結在一起，唯才適用。
林俊憲指出，國民黨立院黨團總召傅崐萁上任前就說「要讓民進黨找不到人」，確實會有這個現象，因為入閣後將受到藍白兩黨的侮辱，加上國會又一團混亂，誰願意跳火坑？他認為現在不會再分派系，找人才都來不及。
林俊憲認為，各政黨都將力量投注在大罷免上，「所以在大罷免以前，一切應該不會有太大變化，所謂內閣改組，我認為這不可能」。
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