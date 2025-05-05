520後將成內閣換將名單？ 劉世芳：謝謝指教

媒體報導，賴總統將在就職滿一年後進行內閣改組，卓內閣將轉型「戰鬥內閣」，迎戰罷免投票、立委補選，更傳出內政部長劉世芳在換將名單中。劉世芳稱不知道此消息，三度表示謝謝指教，「請去請教卓院長」。

中國時報指出，民進黨看好罷藍氣勢，5月20日後、罷免投票前，賴總統將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，閣員部分，首波換血重點包括劉世芳、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、國發會主委劉鏡清等都被點名。

劉世芳今赴立法院內政委員會前接受媒體訪問，針對名列內閣換血名單，劉世芳表示，謝謝指教，「不知道（這消息），請去請教卓院長」。

此外，傳出台灣官方掌握，中共藉部分村里長、地方宮廟，以宗教交流等名義，拉攏民眾赴中參訪，只要揪團拉一人，每個人頭可抽新台幣1000元；拉越多給的錢更多。劉世芳說，如果有任何事實依據，內政部會配合檢調跟國安單位查察。