影／國安會缺席共諜案報告 召委吳宗憲批抗中保台騙選票

立法院司法及法制委員會今天進行有關共諜滲透專案報告，不過邀請的總統府秘書長、國安會秘書長都拒絕出席，召委吳宗憲批評執政黨喊「抗中保台」都是騙選票，高官都用話術騙國人。

司法及法制委員會邀總統府秘書長、國家安全會議秘書長、國家安全局，就「近期連環爆發總統府、國家安全會議、外交部遭共諜滲透及忠誠安全查核不足，導致國家機敏資訊外洩，提出檢討報告及相關防制措施之預算執行情形」，吳宗憲表示，國安會組織法第8條規定國安會需要向立法院負責，並沒有特別標明他們只需就法律案或預算案出席，國安會秘書長吳釗燮等沒有理由不出席委員會，但他們今天用這個理由缺席，實在無法接受。

民眾黨立委黃國昌指出，對涉入「共諜案」的前外交部一等諮議何仁傑、前總統府參議吳尚雨依現有規定不需特殊安全查核，而吳尚雨在檢調搜索前突然被總統府解職，質疑總統府「通靈」，要求檢方立案調查此事。