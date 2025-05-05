吳釗燮再缺席立院共諜專報 黃國昌舉一例譏府「通靈」

立法院司法法制委員會今天再排「共諜滲透總統府、國安會及外交部」專案報告，國安會秘書長、前外交部長吳釗燮仍以「於法不合」拒絕列席。外交部及總統府承認，對涉入「共諜案」的前外交部一等諮議何仁傑、前總統府參議吳尚雨依現有規定不需特殊安全查核，民眾黨立委黃國昌指吳尚雨在檢調搜索前突然被總統府解職，質疑總統府「通靈」，要求檢方立案調查此事。

立院司法法制委員會上午排「近期連環爆發總統府、國家安全會議、外交部遭共諜滲透及忠誠安全查核不足，導致國家機敏資訊外洩，提出檢討報告及相關防制措施之預算執行情形」專題報告，不過受邀的總統府與國安會仍然表示於法不合，不願列席。立委黃國昌質詢，捲入共諜案的總統府參議吳尚雨，在檢調發動搜索前一天，突然被總統府解職，「難道總統府是通靈嗎」？法務部長鄭明謙只表示，總統府不會知道，檢方不需要向總統府報告。黃國昌當場宣稱，要求檢方立案調查此事。

黃國昌也提及，涉入共諜案的國安會秘書長吳釗燮前機要何仁傑，到底有無經歷安全查核？外交部人事處長呂世壹表示，何仁傑於民國107年到外交部，是以聘用人員方式進用，僅作一般的安全查核，不需特殊安全查核。黃國昌又問行政院人事總處，吳尚雨從賴清德擔任副總統時就進入總統府，為何都沒有查核？人事總處培考處長李花書說，吳尚雨是聘用人員，不屬公務人院任用法進用，所以就不在查核範圍之內。

黃國昌對此大罵離譜。他表示，自己接到不少公務員抱怨「被當賊來查」，但政務官帶來的親信們，那些真正接觸機密的機要人員，反而根本不用查，沒人管。

委員會今天的專題報告，預計邀請總統府秘書長、國家安全會議秘書長、國家安全局、外交部、大陸委員會，並再次邀請司法院副秘書長、法務部部長、法務部調查局局長、法務部廉政署署長、行政院人事行政總處、銓敘部、內政部警政署率所屬相關單位列席。召委吳宗憲兩周前就安排了類似的報告，他表示，這次總統府聯絡人直接來表示於法不合，所以不能來報告。