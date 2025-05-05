卓內閣傳改組轉型戰鬥內閣5首長換血 蔣萬安用9字喊話

傳出行政院長卓榮泰內閣將520後、罷免投票前改組，轉型為「戰鬥型內閣」，非賴系5首長包括郭智輝、劉世芳等將列首波換血。北市長蔣萬安今天被問內閣改組「換兵不換將」的看法？蔣萬安以9字回應，盼「以民主為主，蒼生為念」這樣考量，這才是民眾所期待。

蔣萬安今天上午出席大安區里長座談，座談前受訪，媒體問蔣對於傳出卓榮泰內閣將改組，轉型為戰鬥型內閣？蔣說，他認為整個內閣，其實不應該是以如何推動罷免為考量，而是應該如何應對國內外所面對度各項挑戰為最主要考量。

蔣說，台灣對外面對高關稅衝擊；對內有各項民生問題包括能源政策、高物價等，都希望政府都能做好準備，而且能因應對策，這也是基層民眾心聲，希望能夠「以民主為主，蒼生為念」這樣的考量，這才是民眾所期待。