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牛煦庭下罷免戰帖 罷牛領銜人反嗆：退貨需辯論嗎

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園第一、四、六選區罷免連署今至桃園市選委會送件，罷牛領銜人陳曉煒（中）今表示，罷免重點不在辯論，而在正視問題，反嗆牛煦庭要好好面對質疑。記者朱冠諭／攝影
桃園第一、四、六選區罷免連署今至桃園市選委會送件，罷牛領銜人陳曉煒（中）今表示，罷免重點不在辯論，而在正視問題，反嗆牛煦庭要好好面對質疑。記者朱冠諭／攝影

桃園第一、四、六選區罷免連署今至桃園市選委會送件，立委牛煦庭下戰帖，盼和罷團公開辯論。罷牛領銜人陳曉煒今回應，罷免重點不在辯論，而在正視問題，也反嗆牛好好面對質疑，不必虛情假意找對手。

牛煦庭昨在臉書發表「致罷免領銜人陳曉煒先生」的公開信，感嘆上任不到半年就被倡議罷免，呼籲接下來100天罷團能展現「民主典範」，共同舉辦公開辯論會

罷團今送件連署前，陳曉煒回應反嗆牛「先請原諒我不用立法委員的稱謂敬稱您，畢竟現在傅隨組織的政治光環，顯然遠超過立委的身分。」

陳曉煒說，罷免重點不在辯論，而在正視問題，藍委對黨團總召傅崑萁的每項議案毫不出聲反駁，再加上牛在立院真刀真槍的格鬥，正是不適任立委的最佳證據。

陳曉煒也形容，「買不對不好的東西要退貨，需要辯論嗎？這叫客訴！這叫做消費者自救，而我們超過5萬人想退貨了！」

陳曉煒說，罷免團體對牛的指控，牛在二階送件之前早該認真回應，但他們只得到無視、敷衍與封鎖，既然二階連署書已送出，就按相關規則走下去吧，牛之後可以開公聽會告訴大家，「為什麼傅崑萁提的案子，你都舉手，沒有一條反對！為什麼你要在立法院打人？」

陳曉煒表示，自己雖是領銜人，但只是罷免案最主要的負責人，不代表唯一，認為「牛同學打人」的至少數以萬計，過去一年來，國民黨的立委有機會在國會與執政黨公開辯論、公開審查，國人和媒體多次提醒、甚至上街抗議，中國國民黨立委卻置之不理、一意孤行，這是全國大罷免的主因，請好好面對質疑。

牛煦庭 罷免 辯論會

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