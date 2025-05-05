快訊

新台幣狂升！散戶進場搶便宜美元、日圓 多家銀行網銀和App傳塞車災情

NBA／希爾德半場轟6顆三分球平歷史紀錄！勇士G7暫領先火箭

白沙屯媽祖回鑾突轉彎進斗六找六房媽 是否再到雲林縣府引關注

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲人在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
政治評論員黃光芹。圖／引用自黃光芹臉書
政治評論員黃光芹。圖／引用自黃光芹臉書

美麗島電子報董事長、名嘴吳子嘉認民眾黨前主席柯文哲、政治評論員黃光芹批評美麗島電子報的民調是假，以不堪入耳詞彙批評柯、黃女，依公然侮辱罪起訴；台北地院開庭，吳承認犯罪，法官判吳拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

法官審理認為，吳子嘉在密接時間、相同地點辱罵黃光芹、柯文哲數次，以一行為評價較為合理，吳的一行為同時侮辱2人，應依刑法從一重處斷。

柯文哲目前因案羈押禁見人在獄中，他與黃光芹向吳子嘉求償100萬元，刑事法官審查，將求償案移由民事法庭分案審理。

起訴書指出，因美麗島電子報的總統大選民調被柯文哲、黃光芹批是假民調，吳子嘉2024年1月4日晚上8時許，於直播節目中對柯文哲、黃光芹以不雅的言詞辱罵。

其中，吳子嘉辱罵柯文哲部分，包括「渾蛋」、「雜碎」、「小丑」、「狗」等，而對身為女性的黃光芹而言，吳子嘉出言辱罵的語彙，更是不堪入耳、難登大雅之堂，柯、黃女蒐證後，對吳提告公然侮辱罪。

檢方認為，吳子嘉經營自媒體，透過網路或傳媒故意公開羞辱他人，對他人的社會名譽或名譽人格可能會造成更大影響，要承擔較大的言論責任，經檢視，吳的前後文對照、相關言論顯然不是口頭禪，依公然侮辱罪起訴他，吳日前在審查庭認罪。

判決指出，吳子嘉不思理性評論時事，於直播節目上公然以言語侮辱柯文哲、黃光芹，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，考量吳坦承犯行、尚未與柯、黃和解，審酌吳子嘉的素行、教育程度等，依法判決。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片

吳子嘉 柯文哲 黃光芹

延伸閱讀

黃國昌現身白沙屯媽祖隊伍 回應守孝進香爭議：媽祖慈悲

律師看貴婦奈奈逃亡後返台 認橘子從開始通緝起已經在坐牢

上凱道感謝韓國瑜 陳之漢哭了：救出柯文哲

命運一樣！黃呂錦茹、柯文哲逃不過「偵查第2次」 羈押禁見理由曝光

相關新聞

柯文哲人在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

美麗島電子報董事長、名嘴吳子嘉認民眾黨前主席柯文哲、政治評論員黃光芹批評美麗島電子報的民調是假，以不堪入耳詞彙批評柯、黃...

卓內閣傳改組轉型戰鬥內閣5首長換血 蔣萬安用9字喊話

傳出行政院長卓榮泰內閣將520後、罷免投票前改組，轉型為「戰鬥型內閣」，非賴系5首長包括郭智輝、劉世芳等將列首波換血。北...

牛煦庭下罷免戰帖 罷牛領銜人反嗆：退貨需辯論嗎

桃園第一、四、六選區罷免連署今至桃園市選委會送件，立委牛煦庭下戰帖，盼和罷團公開辯論。罷牛領銜人陳曉煒今回應，罷免重點不...

共軍砲彈打不死的許歷農 晚年心繫兩岸和平

許歷農107歲辭世，相較於許多總是天馬行空，思想空洞的國軍將領，許歷農是經過金門砲火洗禮的國軍高級將領，共軍打來的砲彈，幾次落在身旁附近，許歷農有如神助，毫髮無傷，晚年許歷農一笑泯恩仇，放下戰爭仇恨，心繫兩岸和平，積極推動兩岸和平統一。

星期評論／2026台南綠營內戰 國民黨勝選現契機？

民進黨2026台南市長競爭正式上檯面廝殺，立委林俊憲猛轟立委陳亭妃與國民黨結合，陳也回擊指林與藍委謝龍介較好，本命區綠營...

新聞眼／治理交通美化數據？ 高雄用錯力道

高雄市貨櫃車、聯結車多，交通環境不同於其他5都，車禍死亡數長年居冠，難以擺脫。交通問題複雜難解，副市長曾祭出考績手段，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。