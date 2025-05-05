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遭點名520內閣改組將換血 劉世芳：謝謝指教

中央社／ 台北5日電

媒體報導，520後政府將進行內閣改組，迎戰罷免投票、立委補選，其中內政部長劉世芳遭點名換血。劉世芳今天僅說，謝謝指教，「不知道，請去請教卓院長好嗎」。

中國時報今天報導，總統賴清德將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，但起用論述強的閣員，轉型為「戰鬥型內閣」，迎戰可能在7月進行的罷免投票及之後立院補選；首波換血重點包括劉世芳、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、國發會主委劉鏡清等都被點名。

立法院內政委員會今天繼續審查社會秩序維護法部分條文修正草案，邀劉世芳列席。劉世芳會前受訪時僅表示，謝謝指教，「不知道，請去請教卓（榮泰）院長好嗎」。

另外，自由時報今天報導，中共宗教統戰大撒幣，台灣官方情資掌握，中共透過部分村里長、地方宮廟，以宗教交流等名義，拉攏民眾赴中參訪，只要揪團拉一個人過去，每個人頭可抽新台幣1000元；拉的人越多，中國給的錢還會更多。

劉世芳說，目前如果有任何這方面的事實依據，就會配合檢調、國安單位查察。

內閣 劉世芳 立委補選

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