星期評論／2026台南綠營內戰 國民黨勝選現契機？

民進黨2026台南市長競爭正式上檯面廝殺，立委林俊憲猛轟立委陳亭妃與國民黨結合，陳也回擊指林與藍委謝龍介較好，本命區綠營分裂加劇，「賴系」與「反賴系」各自集結，赤裸呈現台南被綠營視如囊中物，也可能為國民黨勝選浮現契機？

民進黨在台南執政30年，競選市長幾乎是黨內初選通過就等同選上，也難怪去年初立委選舉結束，林俊憲、陳亭妃全力布局，只是，媒體先前發布民調顯示陳亭妃占上風，林俊憲攻勢力道加大。

林俊憲擁賴總統「嫡系大弟子」正統身分，多個月來拉攏在地黨籍議員，過半議員表態力挺他，除能加強基層扎根，也展現身為黨內主流民意，不過顯然拉抬效果仍不足，林陣營開始大力打當年議長選舉舊事，直到近日1場停車場動工典禮，為了爭取預算的政績，林直接批陳亭妃結合國民黨，又衍生林、陳互指對方與藍委謝龍介較好，互相「抹藍」。

兩人爭端從暗潮洶湧變檯面上開戰，背後勢力，林俊憲代表賴系，陳亭妃則原本正國會，但競選中常委遭派系除名，加上政治盟友郭信良遭連辦兩案等，她對於一切「逆風」鮮少正面反擊，被打壓的「非賴人馬」形象凝聚非賴系、甚至「反賴系」，同時間，藍營恐怕就在等綠營分裂加大。

本屆市長選戰，謝龍介得票率43.63%，去年總統大選民眾黨組合在台南23%得票率、政黨票則19%得票率，這些未投給綠營選票，加上綠營本身無法團結，2026藍綠得票率極有可能更為拉近。

不論是「賴總統」或「賴主席」迄今都避談本命區紛爭，卻曾錄製影片為林俊憲發表新書時力挺稱「他（指林俊憲）已為台南準備好了」，立場不言而喻，未來一旦初選民主機制無法落實，綠營加速分裂不難預見，南市長這場選舉會愈來愈熱鬧。