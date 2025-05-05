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新聞眼／治理交通美化數據？ 高雄用錯力道

聯合報／ 本報記者石秀華王昭月
高雄市貨櫃車、聯結車多，交通環境不同於其他5都，車禍死亡數長年居冠。示意圖，非新聞當事者。記者林保光／翻攝
高雄市貨櫃車、聯結車多，交通環境不同於其他5都，車禍死亡數長年居冠。示意圖，非新聞當事者。記者林保光／翻攝

高雄市貨櫃車、聯結車多，交通環境不同於其他5都，車禍死亡數長年居冠，難以擺脫。交通問題複雜難解，副市長曾祭出考績手段，市長下令A1死亡車禍及整體死傷人數要降3%，設定KPI，反倒惹上隱匿死亡車禍數據疑雲。

市府近年致力推動交通工程、興建貨櫃車專用道加強分流，亦加強科技執法，降低A1死亡車禍，但2個月前突被警政署揪出，去年上半年「隱匿」28件死亡車禍，事後警方雖然迅速澄清，仍讓先前努力蒙上陰影。

防制車禍死亡事故，首重工程、接下來是教育，警方取締及防制作為是末端，近期幾件事，則令人質疑市府在解決交通安全問題上，是否流於表面，用錯力道。例如先前大肆宣揚行人號誌的小綠人，增添「高雄熊」Q版畫面，博市民眼球，卻未針對紛雜的交通問題真正對症下藥。

而近期沿海路貨櫃車專用道合併調整的機車道路工程，未驗收即開放通行，3天內8名騎士摔傷、1人致死，大意的決策，讓人命有如草芥。

高市A1死亡車禍數據竄高，對市府而言儘管有「非戰之罪」，但更需積極面對高雄特有的環境結構，治本之道包括公共運輸須盡早到位、用路人高齡化問題必須未雨綢繆，讓市民真正感受到用路安全。

治理交通的基本功若沒做好，單想靠警方強力執法而降低事故數據，恐怕只是緣木求魚。

死亡 貨櫃 車禍

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