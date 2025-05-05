六都施政大體檢／道安篇…高雄工業區南北環抱 大車小車爭道風險高

工業重鎮高雄，工業區分布南北，導致市區道路大車進出頻繁，尖峰時段機車穿梭其間，險象環生，近年多起騎士遭大車輾斃事故，引發民代與路權團體關注。

去年5月，黃姓男子駕大貨車行經沿海路撞到機車，廖姓女騎士滾落輪下慘遭輾斃。同年11月，小港東亞路一輛貨櫃車轉彎時與直行機車擦撞，陳姓騎士捲入車底，傷重不治。單是去年1月至5月，沿海路段即發生3起騎士遭大車輾斃事故，專案執法兩周後，又發生黃姓少女為閃避違停車輛切入快車道，遭聯結車撞死憾事，件件怵目驚心。

謝姓市民抱怨，沿海路凹凸不平，大車壓路後駕駛常偏移，中山四路往沿海路停等紅綠燈的彎道，遇惡劣天候或對向車道燈光刺眼，常導致視線不良，極易失控。機車騎士停等紅燈時碰到對向大車右轉，都會覺得直逼自己而來，危險又恐怖。

行人路權促進會理事長林于凱發現，高雄南北邊被工業區包覆，運輸原物料的大卡車若走省道，車禍風險就增高，像大寮、橋頭區省道是聯絡工業區主幹道，大、小車爭道頻繁，風險更高。

市議員黃彥毓說，高雄工業區密集，大車數量全台居冠，民眾多反映，大車常為趕時間超速，經爭取多時，今年3月才增設避車彎。

林于凱也指出，多數省道缺少道路邊線，違停亂象頻仍，台88快速道路下方的過埤路段即是典型例子。他建議縮減車道寬度至標準3.25米，避免超寬車道誘發超速。若車道寬度5米以上，夜間很多駕駛開快車，只要遇到叉路出來的機車「通常就來不及了」。

議員湯詠瑜發現，中正、五福、凱旋五叉路口及四維路口斑馬線過長，不利行人穿越，3年發生78件車禍。