六都施政大體檢／道安篇…車禍死亡人數 高雄最嚴峻挑戰

2026選戰在即，近幾年地方首長施政是否讓民眾有感，聯合報透過數據，檢視6都首長各項政策承諾與施政具體成果。在交通安全部分，高雄近年車禍死傷數雖降，死亡人數仍居6都之冠，台中事故件數為6都第一，新北事故數量也上升，至於台北、桃園，近3年事故件數、受傷人數雙降，死亡人數去年卻略增，台南行人死亡數也有增加趨勢。今天起一連6天，以系列方式檢視6都市長任內作為。

交通事故每天上演，高雄挑戰最為嚴峻。市長陳其邁就任後，高雄車禍死傷數字雖下修，但據統計，近20年有19年，高雄車禍死亡人數居6都之冠，成為高雄揮之不去的另類第一。

交通局表示，高雄幅員廣大，面積是1個新北市加3個台北市，近年「30日死亡人數」持續下降，去年比2023年減6人，較2019年少41人。但依國際標準化比較指標，高雄每10萬人死亡率11.32人，雖低於全國的15人，仍高於其他5都。

道安會報分析肇事熱區，集中三民、鳳山、左營、苓雅、前鎮等人口密集、交通繁忙區。警方分析肇因，多為未保持安全距離、未注意車前狀況、倒車未依規定，及交通安全意識薄弱。

20年來，高雄A1車禍（事故發生24小時內有人死亡）死亡數，僅2011年373人降居6都第二，其餘19年都居冠。警局表示，高雄人口逾272萬、機車約203萬輛、大型車約2.5萬輛，6都最多，致車禍頻傳。且近年標線、標誌、燈號一再調整，民眾追不上規範變化，習慣成錯，輕則受罰，重則傷亡，也是A1事故居高不下原因。

議員湯詠瑜也發現，高雄車禍身亡者 ， 逾8成是頭部外傷且長者居多，多數長者因習慣戴「西瓜皮」安全帽且綁帶過鬆，市府應加強力道改善。

陳其邁2020年補選上任，在市政會議多次強調「這種血淋淋的事故令人痛心，不允許、也不應該再發生」，指示局處列市政重要目標，惟成效有限。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥指出，高雄為工業港都，大車進市區與汽機車、行人爭道，駕駛易有視覺死角，加上部分騎車長者反應慢，都易發生車禍。公共運輸使用率低、高齡化等結構問題，使車禍防制較其他5都困難。

「若無法強化公共運輸與道路安全管理，下猛藥都難見效。」鄭永祥建議高雄增設路口偏心左轉標線、行人專用時相、庇護島，並推廣停讓文化與行人優先觀念。A2事故（24小時後死亡或受傷）若無法有效減少，A1數據終究難降。

交通局指出，為提升人車安全，已優化58處斑馬線、改善違停與動線問題，針對高齡者增設221處行人號誌與放大型號誌，7處行人專用時相、59處行人早開時相。大型幹道設左轉車道、智慧號誌，另以AI調控，改善尖峰壅塞達15%。