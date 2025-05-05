聽新聞
0:00 / 0:00

愛麥當勞的「老爹」！謙謙君子許歷農 超越黨派之私

聯合報／ 本報記者程嘉文
「老爹」許歷農昨天清晨辛辭世，享嵩壽一〇七歲。圖／聯合報系資料照片
「老爹」許歷農昨天清晨辛辭世，享嵩壽一〇七歲。圖／聯合報系資料照片

「老爹」許歷農與已故行政院前院長郝柏村同年出生，軍校相距四期，均獲蔣經國器重，李登輝時代都成為「非主流」大老。相較郝柏村霸氣十足，許歷農溫文儒雅，但意識形態更傳統。解嚴初期有政論雜誌形容，兩人都愛讀書，郝柏村看的多是科技新知，許歷農則是四書五經。

退輔會任內，許歷農贏得「老爹」暱稱，喜歡麥當勞的他，被形容是蔣經國之後最儉樸、不擺架子的主委，在榮民圈甚得人望。

不管是否認同其政治主張，與許歷農相識的人都會承認，他是一位謙謙君子，沒有立場鮮明者常見的殺伐之氣，即使談到李登輝或民進黨，也鮮少疾言厲色。他擔任新黨國代期間，和民進黨國代蔡仁堅結為好友。後來蔡仁堅參選新竹市長，許歷農帶他走訪眷村，肯定其可以超越黨派之私。

許歷農另一身分，堪稱是全台年紀最大的網友。他用電腦與手機收發信件，以LINE和朋友對話，有時也在臉書抒發時局看法，自嘲「百歲老朽的自言自語」，回覆留言則署名「老爹敬禮」。

身為統派標竿人物，共產黨與民進黨都愛拿許歷農當政治工具：一方把他塑造成心向祖國的樣板；另一方痛批以他為首的退將，是台灣認同轉型過程的佛地魔。實際的許老爹是否符合被加諸身上的標籤？下面這段，可由讀者自行判斷。

二○一二年，記者跟隨許歷農率領的退將團，赴上海參加「中山黃埔兩岸情」論壇。出發前他特別提醒全團，在大陸務必謹言慎行，不要批評台灣政治。當晚，時任上海市委書記俞正聲設宴，盛讚許歷農推動統一的貢獻；許上台表示，創辦論壇是促進黃埔子弟情感，不代表官方立場，也非替任何人傳話。

俞正聲 李登輝 蔣經國 許歷農 退輔會 郝柏村 麥當勞

延伸閱讀

退役上將許歷農辭世 郝龍斌：幽默智慧典範永留存

憶許歷農入新黨雪中送炭 趙少康：威力堪比十萬大軍

憶許歷農為人謙和沒架子 王炳忠曝他唯一遺憾

哀悼許老爹 侯友宜：許歷農經歷戰火烽煙 一直以國家為念

相關新聞

在野聯手拚民生！推公投案、核電延役闖關

立法院本會期施政總質詢明天結束，接下來將陸續處理眾多法案，公投案、核電延役，以及因應關稅的四千一百億元特別條例等案都成焦...

許歷農逝世享壽107歲 趙少康讚他「1人堪比50萬大軍」

退役上將、退輔會前主委許歷農，昨天清晨於睡夢中在台北榮民總醫院去世，享嵩壽一○七歲。退輔會與國防部稱，將協助家屬處理治喪...

六都施政大體檢／道安篇…車禍死亡人數 高雄最嚴峻挑戰

2026選戰在即，近幾年地方首長施政是否讓民眾有感，聯合報透過數據，檢視6都首長各項政策承諾與施政具體成果。在交通安全部...

新聞眼／治理交通美化數據？ 高雄用錯力道

高雄市貨櫃車、聯結車多，交通環境不同於其他5都，車禍死亡數長年居冠，難以擺脫。交通問題複雜難解，副市長曾祭出考績手段，市...

六都施政大體檢／道安篇…高雄工業區南北環抱 大車小車爭道風險高

工業重鎮高雄，工業區分布南北，導致市區道路大車進出頻繁，尖峰時段機車穿梭其間，險象環生，近年多起騎士遭大車輾斃事故，引發...

愛麥當勞的「老爹」！謙謙君子許歷農 超越黨派之私

「老爹」許歷農與已故行政院前院長郝柏村同年出生，軍校相距四期，均獲蔣經國器重，李登輝時代都成為「非主流」大老。相較郝柏村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。