藍委憂關稅談判涉萊豬 政院：優先考量國人健康需求

澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，國民黨立委關切台灣正與美國進行關稅談判，絕不允許豬肉進口標示產地取消。政院人士指出，政府對產品輸入的原則是食安優先、科學分析等，會將維護國人健康需求列為優先考量。

根據衛生福利部食品藥物管理署「豬肉儀表板」顯示，4月29日1批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺。這是台灣在2021年元旦開放萊豬進口以來，首度有進口豬肉被檢出含萊克多巴胺0.001ppm，雖未超標，仍引發關注。

國民黨立委許宇甄今天透過新聞稿質疑，台灣正與美國進行關稅談判，總統賴清德說要排除非關稅貿易障礙，這種未談先降作法非常不妥；絕不允許豬肉進口標示產地取消，也不允許基改食品進校園，衛福部應要求散裝、包裝等販售豬肉加工品清楚標示產地，並應標註是否使用含有萊劑的豬肉，保障國人知情權及食安。

政院人士表示，政府對進口豬肉萊克多巴胺的安全容許值，是依據國際食品法典委員會（Codex）標準訂定，本案進口豬驗出0.001ppm，低於台灣容許值0.01ppm，顯示是安全的，同時也顯示政府對豬肉產品的邊境與上市後查驗是有效且透明的。

政院人士說，政府對產品輸入的原則是食安優先、科學分析、參考國際標準，並落實邊境查驗與市場稽查，政府會將維護國人健康需求列為優先考量。