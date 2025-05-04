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首批萊豬叩關 藍議員籲地方衛生局強化檢測配套

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
我國於2022年1月1日開放含萊克多巴胺豬肉進口。本報系資料照片
我國於2022年1月1日開放含萊克多巴胺豬肉進口。本報系資料照片

食藥署「豬肉儀表板」顯示，4月29日一批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位，檢出0.001PPM萊克多巴胺。國民黨新北次團新藍圖連線表示，為保障民眾食安權益，各地方政府衛生局應監測流向並強化相關配套。

新北市議員陳偉杰說，當初政府禁止國內豬農使用萊克多巴胺，卻因為國際貿易考量開放進口萊豬，雙標政策讓民眾充滿疑慮，呼籲中央應提高進口豬肉抽驗密度，新藍圖連線也會聯繫各縣市友好議員，共同建議地方政府衛生局建立追蹤萊豬流向終端市場的機制，才能及時溯源。

新北市議員蔡淑君表示，養豬產業是台灣農產重大支柱之一，產值超過1500億，相關從業人員約60萬人，現在新台幣匯率大幅升值，進口商輸入萊豬成本降低，養豬業若無法承受便宜進口萊豬的競爭，台灣畜產業將遭受重創，為保障消費者權益，地方衛生局應要求販售散裝或豬肉加工品，標註是否使用含有萊劑的豬肉，保障消費者知情權，也呼籲民眾多多使用優質的國產豬肉。

桃園市議員張碩芳說，端午節將至，進口萊豬可能流入各種豬肉加工食品當中，雖然食藥署表示輸入產品屬於在科學分析下可接受風險，但年長者、幼兒或慢性病患者對食安標準要求更高，各地方政府衛生局應要求相關豬肉產品販售業者明確標示，讓不願意買到萊豬的民眾能夠自主選擇、規避風險。

現任新竹縣藥師公會理事長、新竹縣議員林禹佑指出，雖然萊豬能入境就是殘留濃度符合規定，但人體長期暴露有無危害、攝取過多恐導致心悸、手腳顫抖、腸胃道症狀都還有疑慮，萊劑在運動賽事中也被列為運動員禁藥，消費者如果不願誤食，可以留意在餐廳、火鍋店等場所標示的肉品來源，這批澳洲萊豬可能是進口商開始試探台灣市場接受度，未來進口萊豬只會越來越多，各地衛生局應該要加強監測與管理作為。

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