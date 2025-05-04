快訊

中和旅館驚傳命案！女友返回房間見44歲男陳屍沙發 手上還有針筒

1500萬民生用戶6月起適用夏月電價 平均家庭月電費將破千元

不滿「誰都能賣中藥」 藥師上凱道抗議：撤回解釋令

退役上將許歷農辭世 郝龍斌：幽默智慧典範永留存

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台北市前市長郝龍斌說，自從父親郝柏村離世後，許歷農幾乎每個月都會與他聯絡敘舊。對他來說，許伯伯是他非常尊敬的長輩，也明白許歷農是把對父親的懷念轉為對他的愛護及關懷。圖／取自郝龍斌臉書
台北市前市長郝龍斌說，自從父親郝柏村離世後，許歷農幾乎每個月都會與他聯絡敘舊。對他來說，許伯伯是他非常尊敬的長輩，也明白許歷農是把對父親的懷念轉為對他的愛護及關懷。圖／取自郝龍斌臉書

退役上將許歷農辭世，享嵩壽107歲。台北市前市長郝龍斌回憶，父親郝柏村曾告訴他，要說戮力從公、無私無我，他比不上許歷農將軍。讓他印象深刻；如今許歷農將在天家與父親相會，他的幽默、智慧及樹立的典範將永遠留存。

郝龍斌表示，許歷農是他父親郝柏村的患難兄弟、生死之交，自從父親離世後，許歷農幾乎每個月都會與他聯絡敘舊。對他來說，許伯伯是他非常尊敬的長輩，也明白許歷農是把對父親的懷念轉為對他的愛護及關懷。

郝龍斌說，他與許歷農數十年交往，雖然他的年紀漸長，仍非常關心國事、天下事，總是有精闢的見解。兩人最後一次餐敘是在去年10月底，當天他精神好，談興高，席間打了個比方，「公說公有理，婆說婆有理，你過你的年，我過我的年」，指得是雙方各管各的，互不交往。

過一會兒許歷農又說道，「公說婆有理，婆說公有理，你過我的年，我過你的年」，意思是如果能互相理解與包容，大局就能有明顯改變。郝龍斌說，此一妙喻延伸到國內政治、兩岸關係，甚至當前國際情勢，都非常有哲理。

郝龍斌說，許歷農一生戮力從公，愛國憂民，美好的一仗已經打完，他將在天家與父親相會，而他的幽默、智慧及樹立的典範將永遠留存。相信許多人一樣，永遠感謝他，懷念他。

許歷農 郝柏村 郝龍斌

延伸閱讀

憶許歷農入新黨雪中送炭 趙少康：威力堪比十萬大軍

憶許歷農為人謙和沒架子 王炳忠曝他唯一遺憾

哀悼許老爹 侯友宜：許歷農經歷戰火烽煙 一直以國家為念

許歷農過世／加入新黨震撼政壇 當「統派」惹議仍堅持到底

相關新聞

批賴清德搞獨裁就是要人民不敢發聲 黃國昌：台灣人不會屈服

台灣民眾黨今在桃園市文昌公園舉辦「人民要當家」宣講，黨主席黃國昌壓軸登場，痛批賴清德總統上任一年來毫無政績可言，民進黨政...

影／日本前經濟大臣訪台 強調繼承安倍遺志、珍惜羈絆

日本已故前首相安倍晉三時期擔任經濟產業大臣的眾議員西村康稔訪台，今天下午會同眾議員簗和生與加藤竜祥赴高雄紅毛港保安堂向安...

憶許歷農入新黨雪中送炭 趙少康：威力堪比十萬大軍

退輔會前主委許歷農辭世。中廣前董事長趙少康今天表示，雖然已是107高壽，還是很惋惜；他也憶起許歷農毅然決然加入新黨時曾稱...

邱泰源投書國際媒體 疾呼邀台灣參與WHA

世界衛生大會（WHA）19日登場，台灣尚未收到邀請函。衛生福利部長邱泰源陸續投書國際媒體，呼籲世界衛生組織（WHO），秉...

退役上將許歷農辭世 郝龍斌：幽默智慧典範永留存

退役上將許歷農辭世，享嵩壽107歲。台北市前市長郝龍斌回憶，父親郝柏村曾告訴他，要說戮力從公、無私無我，他比不上許歷農將...

萊豬抵台 賴士葆憂：不標示產地等同全面棄守食安

首批進口萊豬已進口台灣，國民黨立委賴士葆表示，蔡政府過去強調是為國家經貿利益而開放萊豬，但多年下來，台灣依然沒有像當初說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。