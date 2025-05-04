退役上將許歷農辭世 郝龍斌：幽默智慧典範永留存

退役上將許歷農辭世，享嵩壽107歲。台北市前市長郝龍斌回憶，父親郝柏村曾告訴他，要說戮力從公、無私無我，他比不上許歷農將軍。讓他印象深刻；如今許歷農將在天家與父親相會，他的幽默、智慧及樹立的典範將永遠留存。

郝龍斌表示，許歷農是他父親郝柏村的患難兄弟、生死之交，自從父親離世後，許歷農幾乎每個月都會與他聯絡敘舊。對他來說，許伯伯是他非常尊敬的長輩，也明白許歷農是把對父親的懷念轉為對他的愛護及關懷。

郝龍斌說，他與許歷農數十年交往，雖然他的年紀漸長，仍非常關心國事、天下事，總是有精闢的見解。兩人最後一次餐敘是在去年10月底，當天他精神好，談興高，席間打了個比方，「公說公有理，婆說婆有理，你過你的年，我過我的年」，指得是雙方各管各的，互不交往。

過一會兒許歷農又說道，「公說婆有理，婆說公有理，你過我的年，我過你的年」，意思是如果能互相理解與包容，大局就能有明顯改變。郝龍斌說，此一妙喻延伸到國內政治、兩岸關係，甚至當前國際情勢，都非常有哲理。

郝龍斌說，許歷農一生戮力從公，愛國憂民，美好的一仗已經打完，他將在天家與父親相會，而他的幽默、智慧及樹立的典範將永遠留存。相信許多人一樣，永遠感謝他，懷念他。