邱泰源投書國際媒體 疾呼邀台灣參與WHA

世界衛生大會（WHA）19日登場，台灣尚未收到邀請函。衛生福利部長邱泰源陸續投書國際媒體，呼籲世界衛生組織（WHO），秉持專業與包容原則，採取更開放的態度和彈性，務實邀請台灣。

世界衛生大會19日起在日內瓦舉行，台灣尚未收到邀請函，截至去年，台灣已連續8年未獲邀參加。邱泰源近期陸續投書瑞典百年大報「尼瑞克日報」、英國「金融城早報」（City AM），向WHO喊話：「健康是基本人權」。

邱泰源說，第77屆世界衛生大會通過WHO「2025-2028年第14個總體施政規劃」，其中包含提升衛生服務覆蓋率和財務保護，促進全民均健的策略目標，呼籲各國就相關議題採取行動。

而台灣自1995年起實施全民健康保險制度，邱泰源指出，30年來，納保率超過99.9%，提供台灣人民公平、可近性高，且有效率的醫療保障，更成為全球健康照護的典範，已連續7年在全球健康照護指標排名第一。

不但健保滿意度高，邱泰源還提到，台灣持續運用其資通訊優勢建構高成本效益及效率的衛生體系及服務，包括健保雲端系統提升病歷互通效率，並藉由快捷式健康照護可互通性資源標準，推動國際醫療資料的交換，運用AI輔助技術推動智慧醫療發展。

此外，邱泰源也強調，儘管台灣面臨政治挑戰，卻始終積極參與全球衛生事務，並致力於支持全球衛生體系。

但令人遺憾的是，邱泰源說，因中國不斷扭曲聯大第2758號及世界衛生大會WHA25.1號兩決議，使得台灣無法參與WHO這一全球最重要的健康合作體系。他指出，應注意這2項決議並未提及台灣或台灣為中國的一部分，亦未賦予中華人民共和國在WHO代表台灣的權利。

他呼籲WHO應秉持專業與包容的原則，採取更開放的態度和彈性，務實邀請台灣參與WHA及相關活動。台灣殷切期盼，能持續與國際社會攜手，共創無國界的健康未來，共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。