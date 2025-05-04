批賴清德搞獨裁就是要人民不敢發聲 黃國昌：台灣人不會屈服

台灣民眾黨今在桃園市文昌公園舉辦「人民要當家」宣講，黨主席黃國昌壓軸登場，痛批賴清德總統上任一年來毫無政績可言，民進黨政府不僅揮霍納稅人的錢，更撕裂台灣社會，要反對者滾去中國，「這是我們要的台灣嗎？」請大家不要懷疑民眾黨2028要把賴清德總統拉下台的決心，呼籲選民在罷免案投票時出來投反對票，「我們要對民進黨、賴清德說不。」

黃國昌今演講前在台下發放支持者「薪水袋」，袋上寫「114年度總預算2兆9248億9555萬、中央未償債務5兆9580億、每人已背債26萬2000元、你繳的稅被民進黨透支紀錄」。

「每一分被民進黨浪費的錢，人民都會憤怒，但上面寫的只是冰山一角，」黃國昌說，民進黨政府不僅揮霍台灣人民財富，還踐踏台灣人的良善，讓社會更加撕裂對立、充滿仇恨，這樣做的目的就是讓人民沒有時間和精神思考，為何這個政府做出那麼多承諾，但至今賴清德總統交不出成績單。

黃國昌批評，民進黨不斷用謊言撕裂台灣社會，賴清德下令舉辦「人民是頭家」宣講不斷造謠，「大家有感受到民進黨把台灣人當頭家嗎？」台灣人民爭取民主自由，每天辛苦工作繳稅給政府，從未想過政府面對人民怒吼時，不是謙卑反省，而是叫抗議的人「去天安門抗議」，當台電基層員工勇敢提出批判時，高官傲慢地說「不高興可以離開」。

「台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣，更不是賴清德的台灣！」黃國昌強調，有位母親在台下擔憂地告訴他，不能讓民進黨政府繼續這樣下去，尤其現在社會充斥綠衛兵，對不同意見者怒罵霸凌，甚至拳腳相向，讓許多民眾恐懼，「這不是我們要的台灣和社會。」

黃國昌說，民眾黨過去一年遭受民進黨許多政治攻擊，包括前黨主席柯文哲「還在土城被賴清德關押著」，民進黨的目的就是抹黑柯文哲、瓦解民眾黨，想讓每個人都害怕，「因為搞獨裁最有效的方式就是要人民不敢發聲，把自己嘴巴閉起來，對政府胡作非為不敢批判，但我們要告訴民進黨，台灣人不會害怕更不會屈服。」

黃國昌說，柯文哲曾說把國家還給人民，但現在的政府眼中早就沒有人民，因此民眾黨更不能放棄，柯主席不在我們要更認真努力，「因為再退一步就是懸崖，讓台灣掉入萬劫不復之地」，即使這場仗會很漫長，但他們有信心和毅力堅持下去。

QA階段，針對民進黨對在野黨區域立委提出罷免案，黃國昌表示，如果立委幫特定財團護航、幫自家人作奸犯科脫罪修法，當然可以罷免，但民進黨的罷免是「無差別」針對所有在野黨區域立委。

他反批，是民進黨立委在重要法案表決時缺席，「許智傑、邱志偉找吳乃仁吃喝玩樂，還騙一堆人在濟南路吹風淋雨」，卻反過來指責在野黨「舔共賣台」。