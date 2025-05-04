快訊

陸航空首席專家：研發新型戰機 已引進DeepSeek大模型

廖峻女兒再反擊！遭控不顧父中風PO全家福：才叫孝順？

影／日本前經濟大臣訪台 強調繼承安倍遺志、珍惜羈絆

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
日本眾議員西村康稔、簗和生與加藤竜祥今天下午赴高雄紅毛港保安堂向已故首相安倍晉三獻花致意。記者徐白櫻／攝影
日本眾議員西村康稔、簗和生與加藤竜祥今天下午赴高雄紅毛港保安堂向已故首相安倍晉三獻花致意。記者徐白櫻／攝影

日本已故前首相安倍晉三時期擔任經濟產業大臣的眾議員西村康稔訪台，今天下午會同眾議員簗和生與加藤竜祥赴高雄紅毛港保安堂向安倍晉三銅像獻花致意。西村康稔說，會繼承安倍遺志，珍惜日台情感羈絆，未來會繼續努力促成雙方防疫及產業合作。

紅毛港保安堂祭拜太平洋戰爭中殉難的日本軍艦艇長高田又男，並豎立日本前首相安倍晉三紀念銅像，近年深受日本遊客青睞，黃金周遊客絡繹不絕。

繼上周眾議員高市早苗來高雄參拜後，西村康稔、簗和生與加藤竜祥等人在5月3日至6日訪台，今在外交部人員陪同下赴高雄參拜保安堂，3人獻花給安倍，並在銅像前表達哀思。

西村康稔說，明天將赴總統府拜會賴清德總統，會當面向賴總統致謝，他在疫情期間擔任經濟產業大臣，推動防疫及半導體產業，日台羈絆愈來愈強，未來也會繼承安倍遺志，好好珍惜跟台灣的情誼。

立委許智傑表示，感謝日本在疫情期間贈送台灣疫苗，西村康稔當年擔任經濟產業大臣，促成台積電赴熊本設廠，相信未來雙方在半導體產業合作可以更密切。西村康稔回應，日本才要感謝台灣贈送很多口罩，未來繼續加強雙方合作。

外交部進一步說明，西村眾議員歷任經濟產業大臣、經濟再生大臣等要職，熟稔日本產業及經貿政策，擔任經濟產業大臣期間曾推動台日半導體合作。在當前全球面臨供應鏈重組的情勢下，這次訪台有助促進台日經貿交流，提升雙方高科技產業深層合作發展。

高雄紅毛港保安堂祭拜太平洋戰爭中殉難的日本軍艦艇長高田又男，吸引很多日本遊客到訪。者徐白櫻／攝影
高雄紅毛港保安堂祭拜太平洋戰爭中殉難的日本軍艦艇長高田又男，吸引很多日本遊客到訪。者徐白櫻／攝影
日本前首相安倍晉三時期擔任經濟產業大臣的眾議員西村康稔訪台，今天下午赴高雄參拜。記者徐白櫻／攝影
日本前首相安倍晉三時期擔任經濟產業大臣的眾議員西村康稔訪台，今天下午赴高雄參拜。記者徐白櫻／攝影
日本眾議員西村康稔（右三）、簗和生（左二）與加藤竜祥（右二）今天下午赴紅毛港保安堂向已故首相安倍晉三獻花致意，立委許智傑（右一）及保安堂主委張吉雄（左一）在場迎接。記者徐白櫻／攝影
日本眾議員西村康稔（右三）、簗和生（左二）與加藤竜祥（右二）今天下午赴紅毛港保安堂向已故首相安倍晉三獻花致意，立委許智傑（右一）及保安堂主委張吉雄（左一）在場迎接。記者徐白櫻／攝影

日本 議員

延伸閱讀

定向越野／日本岡崎市中距離定向越野賽 中華女將獲1金1銀1銅

日本環球影城「航海王盛夏劇場 2025」 今夏7月1日即將展開

最高可領187萬日圓補助！日本東京居民買Tesla Model Y只要371萬日圓

巴菲特盛讚日本商社 股神接班人說可能會「永遠持有」

相關新聞

批賴清德搞獨裁就是要人民不敢發聲 黃國昌：台灣人不會屈服

台灣民眾黨今在桃園市文昌公園舉辦「人民要當家」宣講，黨主席黃國昌壓軸登場，痛批賴清德總統上任一年來毫無政績可言，民進黨政...

影／日本前經濟大臣訪台 強調繼承安倍遺志、珍惜羈絆

日本已故前首相安倍晉三時期擔任經濟產業大臣的眾議員西村康稔訪台，今天下午會同眾議員簗和生與加藤竜祥赴高雄紅毛港保安堂向安...

憶許歷農入新黨雪中送炭 趙少康：威力堪比十萬大軍

退輔會前主委許歷農辭世。中廣前董事長趙少康今天表示，雖然已是107高壽，還是很惋惜；他也憶起許歷農毅然決然加入新黨時曾稱...

憶許歷農為人謙和沒架子 王炳忠曝他唯一遺憾

退輔會前主委許歷農辭世，享高壽107歲。新黨前發言人王炳忠表示，外界只將重點放在許老爹的高壽、他的資歷，卻未對他總能站上...

越戰50周年 台海當以史為鑑 勿陷冷戰謬論局面

2025年越戰結束50周年，這場毫無意義，沒有必要的戰爭，是因為荒謬的冷戰詞彙，可笑的美國選舉政治，卻造成太平洋另一頭一個弱小國家的人間浩劫，無以數計的無辜越南農民的生命財產遭美軍殺害毀損，最終，越南還是在北越無懼犧牲下，完成了全國統一，美國也接連在韓戰與越戰，因為謬誤的政治思維，面臨了能戰不能勝的窘困局面。

美國家亞洲研究局拜會民進黨 談台美安全、經貿合作

前美軍印太司令阿奎利諾2日率美國「國家亞洲研究局」等國防安全資深專家拜會民進黨中央黨部；訪團提及台灣國防預算，民進黨秘書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。