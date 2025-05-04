影／日本前經濟大臣訪台 強調繼承安倍遺志、珍惜羈絆
日本已故前首相安倍晉三時期擔任經濟產業大臣的眾議員西村康稔訪台，今天下午會同眾議員簗和生與加藤竜祥赴高雄紅毛港保安堂向安倍晉三銅像獻花致意。西村康稔說，會繼承安倍遺志，珍惜日台情感羈絆，未來會繼續努力促成雙方防疫及產業合作。
紅毛港保安堂祭拜太平洋戰爭中殉難的日本軍艦艇長高田又男，並豎立日本前首相安倍晉三紀念銅像，近年深受日本遊客青睞，黃金周遊客絡繹不絕。
繼上周眾議員高市早苗來高雄參拜後，西村康稔、簗和生與加藤竜祥等人在5月3日至6日訪台，今在外交部人員陪同下赴高雄參拜保安堂，3人獻花給安倍，並在銅像前表達哀思。
西村康稔說，明天將赴總統府拜會賴清德總統，會當面向賴總統致謝，他在疫情期間擔任經濟產業大臣，推動防疫及半導體產業，日台羈絆愈來愈強，未來也會繼承安倍遺志，好好珍惜跟台灣的情誼。
立委許智傑表示，感謝日本在疫情期間贈送台灣疫苗，西村康稔當年擔任經濟產業大臣，促成台積電赴熊本設廠，相信未來雙方在半導體產業合作可以更密切。西村康稔回應，日本才要感謝台灣贈送很多口罩，未來繼續加強雙方合作。
外交部進一步說明，西村眾議員歷任經濟產業大臣、經濟再生大臣等要職，熟稔日本產業及經貿政策，擔任經濟產業大臣期間曾推動台日半導體合作。在當前全球面臨供應鏈重組的情勢下，這次訪台有助促進台日經貿交流，提升雙方高科技產業深層合作發展。
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