影／攻破藍營鐵壁！南投「罷馬」宣布達標 送件數曝光
南投一向被視為藍營鐵票倉，罷免國民黨立委難度高，但繼投二「去游除垢」罷免游顥公民團體前天送件後，3天前才因連署書仍不足千份喊出告急的投一「ALL罷馬」罷免馬文君公民團體今也宣布達標，收到2萬748份，並至縣委會送件。
由於，南投政治版圖藍大於綠，歷屆縣長、立委選舉常保「藍天」，一向被視為是藍營鐵票倉、綠營艱困選區，因此在這次全台大罷免行動中，被認為要罷免國民黨立委難度高，不料跌破各界眼鏡，立委游顥、馬文君罷免二階連署先後達標。
而罷免馬文君、游顥的連署行動，分別由公民團體「ALL罷馬」、「去游除垢」主導，一階罷免提議通過後，二階所需連署書法定門檻則為1萬8622份、1萬9833份均須於5月4日前送件，「去游」前天（2日）完成送件，¬「罷馬」今壓線送件。
其中，馬文君在地深耕經營逾廿年，是當地5連霸立委，各界不看好「罷馬」能通過二階，「ALL罷馬」直至4月底也告急喊出搶救，表明仍差1000多份才能達標，喊話民眾站出來，最終在今天下午宣布達標，且赴選委會送件並公布收件數。
投一選區罷團「ALL罷馬」今下午將2萬748份連署書送到南投縣選委會，高呼「罷免馬文君、台灣更安心」等口號，罷團志工Chip、阿美均表示，這些連署書是在地居民、店家及志工上山下田一份份收來的，並坦言二階連署過程非常艱困。
罷團領銜人曾郁凱則說，馬文君大幅刪減國防預算，主張中配提前取得身分證、開放中配親屬依親用健保等待遇優於其他外配，背離台灣人民利益，侵蝕我國資源更動搖國安，連署破2萬份就是失去民心的訊號，將持續收件，拚過安全門檻。
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