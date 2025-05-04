憶許歷農為人謙和沒架子 王炳忠曝他唯一遺憾

退輔會前主委許歷農辭世，享高壽107歲。新黨前發言人王炳忠表示，外界只將重點放在許老爹的高壽、他的資歷，卻未對他總能站上風口浪尖，不計毀譽得失，也要引領正確方向的擔當多所著墨；唯一的遺憾，就是許老爹未見證國家的統一。

王炳忠表示，許歷農生於1919年，那年五四運動爆發，剛剛迎來「民國」的中國，仍飽受內憂外患之苦。今天正是五四運動106周年。許老爹成長於那個動盪年代，盧溝橋事變後投身軍旅，黃埔16期。他歷經抗日戰爭、國共內戰，隨國民政府退守來台，蔣經國時期做到總政治部主任；後又任退輔會主委，正值1987年起開放老兵回大陸探親，接手此一重責大任。他超過百年的生命旅程，見證諸多兩岸歷史的轉捩點。

王炳忠說，許歷農近年另一果斷表態，就是宣布「不再反共」、「積極促統」，他有幸協助廣為宣傳，並深感意義重大。因多數「大老」都愛惜羽毛，不願多起「爭議」，所以「少說少錯」、「不做不錯」。但許歷農卻願意藉由他的身分、名望、影響力，在關鍵時刻做大是大非的抉擇。

王炳忠說，許歷農為人謙和，身處高位卻一點架子都沒有，是軍中少有的儒將，因此得到「老爹」這樣親暱的稱呼。以前他經常替許歷農聯絡各統派團體開會，會後再撰寫文稿發布，許歷農會親自打電話來，也會寫電子郵件給他，有時稱「炳忠賢弟」，有時還稱「炳忠兄」，使他感受到老一輩人的溫文爾雅。

王炳忠回憶，2014年，94歲的許歷農率台灣眾統派團體赴北京與大陸國家主席習近平會晤。當習近平剛開始講時，許老爹忽然表示，能否讓他再說一段話，習答「老人家，您請說」，許歷農意味深長地說「統一急不得，但也拖不得。」

王炳忠說，走過抗日戰爭，走過國共內戰，許歷農的元配妻子和長女，也因兩岸分隔與他離散，前後整整四十年，許老爹享高壽107，稱得上福壽全歸。唯一的遺憾，就是他未見證國家的統一，便離大家而去。如他這樣生在五四運動年代，又參與過國共內戰、兩岸分合的一輩人，可以說已凋零殆盡。