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美國家亞洲研究局拜會民進黨 談台美安全、經貿合作

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
前美軍印太司令阿奎利諾2日率美國「國家亞洲研究局」等國防安全資深專家拜會民進黨中央黨部。圖／民進黨提供
前美軍印太司令阿奎利諾2日率美國「國家亞洲研究局」等國防安全資深專家拜會民進黨中央黨部。圖／民進黨提供

前美軍印太司令阿奎利諾2日率美國「國家亞洲研究局」等國防安全資深專家拜會民進黨中央黨部；訪團提及台灣國防預算，民進黨秘書長林右昌說，中國併吞台灣的意圖從未改變，民進黨執政後強化自我防衛。

雙方會面時，就台灣國內政情、台美安全與經貿合作及全社會防衛韌性建構等議題深入交換意見。林右昌指出，很高興能在5個月內二度與阿奎利諾見面，感謝阿奎利諾在強化台美區域安全合作上持續發揮關鍵影響力。

針對台美關係近況，林右昌表示，無論在國防安全或經濟貿易，美國都是台灣最重要的夥伴，台灣具備獨特的科技產業優勢、快速彈性的生產鏈以及海空運戰略位置，是美國能夠互惠互利、相輔相成的合作夥伴。

針對訪團詢及台灣國防預算，林右昌指出，中國併吞台灣的意圖從未改變，從過去國民黨執政時期的銀彈攻勢與「以商逼政」手段，到今日的認知作戰與內部滲透，手段不同，但本質如一。

他說，民進黨自2016年執政以來，持續提高國防預算，並進行國防改革，恢復一年期義務役，與美方加強合作，都是在強化自我防衛能力，展現捍衛台灣民主的決心。

針對美國關稅政策與台美經貿合作議題，林右昌則指出，台灣始終是美國堅實的夥伴，並願積極協助推進符合雙方戰略利益的合作目標。林右昌也感謝美國政府、國會及政策圈對台灣長期且穩固的跨黨派支持。

林右昌表示，在地緣政治充滿高度不確定性的時刻，雙方密切溝通、台美關係穩健發展，至關重要，而台灣政府也會持續在深化台美關係、自我防衛能力提升及鞏固民主價值上展現積極作為。

阿奎利諾致詞時表示，「國家亞洲研究局」為美國跨黨派智庫，高度關注台海議題，致力於提供區域安全議題的研究和分析。阿奎利諾，此次訪台成果豐碩，智庫返國後會將「台灣故事」在美國大力宣揚。

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