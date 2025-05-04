總質詢本周二結束 藍白拚公投案、核電延役院會闖關

立法院總質詢將於本周二結束，接下來將陸續處理眾多法案，公投案、核電延役等案成焦點。國民黨立法院黨團表示，盼公投案周五來處理，核能延役修法也要在核三廠走入歷史前通過；民眾黨立法院黨團也說，核能延役討論多時，相信很快能完成三讀，也會提出公投案；民進黨立法院黨團批評，這些公投案是假議題，正當性也不高，不能為政治操作、救罷免而推動。

隨立院總質詢將於本周二結束，眾多法案及接下來朝野攻防情況，也引發關注，像行政院力推4100億元特別條例草案，國民黨團、民眾黨團則力拚還錢於民；另外，國民黨兩公投案、核能延役相關法案也成焦點。

國民黨團書記長王鴻薇說明，公投案之前在委員會已經協商過，雖然還可能再由立法院長韓國瑜黨團協商，不過還是希望這周五就能處理。「核管法」也是要經過韓協商，因此已經向韓提出請求，若民進黨不要再擋、大家有共識，也許一樣這周五就能處理；若民進黨還要再惡擋，那5月11日法案滿一個月後，那就可以在院會來做處理，力拚5月17日核三廠走入歷史前通過。

民眾黨團副總召張啓楷表示，在野黨推動「核子反應器設施管制法」修正案已經很長一段時間，該案修法草案將核電廠運轉年限將由40年延長至60年，明確賦予核三廠延役的法源空間，包括美國、日本、法國、南韓都是採取類似政策，「核管法修正案，我們很快就會完成三讀。」

張啓楷提到，民眾黨團先前提出重啟核三、國內移轉投票公投案，提案已逕付二讀，黨團總召黃國昌也在內部會議預告，全力推動8月舉辦「核三延役」公投，希望政府正視民意，落實民主程序。現超過七成民意支持重啟核能，政府應提出核三延役的具體規畫與能源轉型方案。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，這些公投有三個共通點，第一，消費不存在的假議題，比如反廢死、反戒嚴，題目本身的正當性、合理性備受質疑；第二，怠忽立委修法職責，不透過修法調整制度與補強，卻改以公投案方式處理；第三，議題本身正當性不高，發起公投只為政治操作、救罷免，而非政策討論。

吳思瑤認為，民進黨團希望國會三思，自己能做的修法不做，卻推出包山包海的公投案，無疑又是開了另外一種惡例，未來將努力論述，期盼朝野還是要進行民主討論，而非過水，為通過而通過。