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萊豬叩關試水溫？ 許宇甄批賴政府狀況外、卓揆應下台

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
澳洲進口的豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、肝連、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）檢出0.001PPM萊克多巴胺。示意圖 本報資料照
澳洲進口的豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、肝連、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）檢出0.001PPM萊克多巴胺。示意圖 本報資料照

首批進口萊豬已抵達台灣，國民黨立委許宇甄批評，台幣升值之際，進口萊豬變便宜，這次叩關明顯在試水溫，賴政府卻還狀況外，甚至當作沒看到，已經集體失能，行政院長卓榮泰應下台負責；未來各式豬肉加工品也應標清產地及是否含有萊劑，以避免民眾買到萊豬。

食藥署「豬肉儀表板」顯示，4月29日一批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、肝連、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）檢出0.001PPM萊克多巴胺。此為開放「萊豬」後，首批進口含有萊劑的豬肉，儘管來自澳洲，但被視為美國萊豬輸台的敲門磚。

許宇甄指出，新台幣匯率升值，進口商買萊豬變便宜，這次「叩關成功」，明顯是在幫萊豬進口試水溫，賴清德政府卻還在狀況外，整個內閣失職又失能，不顧國人食安，只會搞政治鬥爭，只會進行大罷免，只想著大奪權、大撈錢，說好顧食安卻變成只會顧權力、顧鈔票。

許宇甄批評，全國豬肉進口商2020年開記者會宣稱「絕不進口萊豬」，政府還出面背書，言猶在耳，賴清德總統上任將滿一年之際，進口商們就棄守承諾，衛福部、農業部不敢吭聲一句；賴政府緊閉雙眼當作沒看到，混吃等死，集體失能，卓榮泰應該下台負責。

許宇甄提醒，據農業部2023年資料顯示，全年毛豬屠宰748.4萬頭，產值約851億新台幣，占畜牧總產值39.6%，而養豬產業鏈產值超過1500億元，相關從業人員約60萬人，養豬產業若無法擋住外國便宜萊豬的競爭而垮掉，台灣畜產業將遭受重創，賴政府不該等閒視之。

許宇甄表示，我正與美國談判關稅，賴清德說要排除非關稅貿易障礙，這種未談先降的做法非常不妥；絕不允許豬肉進口標示產地取消，也不允許基改食品進校園，這是國人食安的底線，一步都不能退；為避免國人買到萊豬，衛福部應要求各式豬肉加工品標清產地及是否含有萊劑。

國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

萊豬 許宇甄 豬肉 食安

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