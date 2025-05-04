蘇巧慧批藍罷免幽靈連署 籲陸委會強化國安宣導

「牽阿母ㄟ手—慶祝母親節感恩音樂會」今上午在樹林區文林國小登場，新北市立委蘇巧慧出席活動。她談及國民黨罷免時涉及大量幽靈連署，強調「應先把問題說清楚，才有資格談其他事情」。此外，她也呼籲陸委會強化宣導，讓民眾了解哪些行為可能危害國家安全。

蘇巧慧表示，她每年母親節期間都會在樹林舉辦相關活動，「用這麼好的歌曲和輕鬆愉快的上午活動，獻給媽媽們最好的母親節禮物。」她也強調，與新樹同濟會合作多年，希望透過音樂讓長輩們開心過節，也讓家庭成員能夠一同感受感恩的氛圍。

針對民眾黨主席黃國昌也在新北舉辦母親節活動，蘇巧慧回應，政治人物有公開行程本屬自然，只要是對新北好的活動，「不管是任何人、任何活動，我們都歡迎。」

面對近日國民黨罷免行動，蘇巧慧指出，近期大罷免連署爭議不斷，尤其在第一階段便出現大量「死亡連署」，也就是幽靈連署情形。她指出，全國已有近1900件相關案例，其中光是新北市就超過600件，質疑國民黨連署程序有瑕疵，令人難以理解。「國民黨應該先把這些錯誤的部分說清楚，才有資格談其他事情。」

而綠營基層對國安相關法令修法可能「踩紅線」的焦慮，蘇巧慧表示，台灣目前面對的國安威脅樣態多元，「兩岸人民關係條例」第33條之1對日常可能發生的情境已有明確規範。她強調，民進黨支持相關規定，目的在於保障國家安全，同時呼籲陸委會加強對中共統戰手法的宣導，協助民眾了解哪些行為可能觸法、哪些行為可能對國家造成危害，「我相信每一個台灣國民都想守護自己的國家。」