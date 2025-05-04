新加坡完成國會大選 外交部盼深化台星合作

2025年越戰結束50周年，這場毫無意義，沒有必要的戰爭，是因為荒謬的冷戰詞彙，可笑的美國選舉政治，卻造成太平洋另一頭一個弱小國家的人間浩劫，無以數計的無辜越南農民的生命財產遭美軍殺害毀損，最終，越南還是在北越無懼犧牲下，完成了全國統一，美國也接連在韓戰與越戰，因為謬誤的政治思維，面臨了能戰不能勝的窘困局面。

2025-05-04 13:00