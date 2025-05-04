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新加坡完成國會大選 外交部盼深化台星合作

中央社／ 台北4日電

新加坡大選結果今天凌晨出爐，人民行動黨取得過半席次。外交部致賀表示，期盼持續深化台灣與新加坡的合作，共同因應全球與區域性挑戰。

這次大選結果，人民行動黨在大多數選區勝出，蟬聯執政；該黨得票率為65.57%，高於2020年大選的61.24%。在國會97個議席中，人民行動黨贏得87個議席，工人黨拿下10個席次。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部代表政府對新加坡政府及人民再度順利完成國會大選，致上誠摯祝賀。

外交部表示，新加坡與台灣關係向來友好，雙邊合作近年來穩健發展，並在經貿、半導體、科技與文化等多領域保持密切交流。

外交部強調，未來期盼在既有基礎上，持續深化台灣與新加坡的合作，共同因應全球與區域性挑戰，並攜手為促進亞太地區的和平、穩定與繁榮作出貢獻。

外交部 大選 新加坡

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