快訊

白沙屯媽祖進香一名香燈腳誤入喪家以為是點心站 網友酸又罵

MiLB／柯敬賢旅美生涯初亮相 雙安表現擊球初速169公里

黃國昌率她一同發蔥、康乃馨 布局新北引聯想

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今率民進黨新北市議員陳世軒、市黨部主委周台竹，及立委黃國昌三蘆區主任周曉芸赴蘆洲保和宮參拜。記者劉懿萱／攝影
民眾黨主席黃國昌今率民進黨新北市議員陳世軒、市黨部主委周台竹，及立委黃國昌三蘆區主任周曉芸赴蘆洲保和宮參拜。記者劉懿萱／攝影

民眾黨主席黃國昌今赴蘆洲保和宮發放康乃馨及青蔥，並率從金門轉戰新北的三蘆區主任周曉芸現身，引發布局新北聯想。黃強調，今日主要是慰勞母親、不涉政治聯想；至於民進黨立委林淑芬日前在立院嗆黃「臭卒仔」，黃認為林現今作風與過去落差大，盼立委好好問政，而不是為執政黨護航。

黃國昌今率民進黨新北市議員陳世軒、市黨部主委周台竹，及立委黃國昌三蘆區主任周曉芸赴蘆洲保和宮發放康乃馨及青蔥，黃國昌受訪時強調，此行主要是慰勞母親、不涉政治聯想，並說新北市本來就是他的責任區，今年擴大服務量能，在各區推動基層服務工作，是他們應該做的事，並感謝周曉芸從中央轉任地方，協助深化在地民眾互動。

至於林淑芬在立法院嗆黃「臭卒仔」，又於罷團活動說「其實過去很欣賞黃國昌」，黃國昌說，真的是蠻遺憾的，但今天是慶祝母親節的場合，不想說太多難聽的話，相信絕大多數善良的台灣人，希望立委好好問政、監督政府，而不是為執政黨護航。

黃說，他有時也會困惑，因為過去林淑芬並不是一個為了捍衛黨意就是非不分的人，現在不僅在國會裡面暴力毆打在野黨立委，甚至出言不遜，有時候看了也覺得非常感慨，並指立法院不是耍流氓的地方，應回歸民意代表本質，他們會一本初衷，為國家社會做好事，把國家與人民利益放在第一位，「我想過去這一年多，賴清德政府做了非常不好的示範。」

林淑芬 母親節 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌要賴清德「以台灣、蒼生為念」制止大罷免

黃國昌現身白沙屯媽祖隊伍 回應守孝進香爭議：媽祖慈悲

核管法立院下周審查 黃國昌：力推8月辦核三延役公投

郭智輝稱立委索資給精華液 黃國昌轟「國家悲哀」：只懂抱大腿

相關新聞

總質詢本周二結束 藍白拚公投案、核電延役院會闖關

立法院總質詢將於本周二結束，接下來將陸續處理眾多法案，公投案、核電延役等案成焦點。國民黨立法院黨團表示，盼公投案周五來處...

萊豬叩關試水溫？ 許宇甄批賴政府狀況外、卓揆應下台

首批進口萊豬已抵達台灣，國民黨立委許宇甄批評，台幣升值之際，進口萊豬變便宜，這次叩關明顯在試水溫，賴政府卻還狀況外，甚至...

許歷農過世／退輔會前主委「老爹」許歷農 高齡107歲去世

民國8年出生，高齡107歲的退役上將、退輔會前主委許歷農，今天清晨於睡夢中在榮民總醫院去世，享嵩壽107歲。退輔會與國防...

美國家亞洲研究局拜會民進黨 談台美安全、經貿合作

前美軍印太司令阿奎利諾2日率美國「國家亞洲研究局」等國防安全資深專家拜會民進黨中央黨部；訪團提及台灣國防預算，民進黨秘書...

林俊憲、陳亭妃開撕 綠初選誰出線「信賴指數」是關鍵

2026年台南市長選舉綠營內部競爭激烈，被視為兩強的民進黨立委陳亭妃與林俊憲近期「開撕」，林俊憲指控陳亭妃「藉藍營力量來打擊同志」，陳則反擊「黨內是競爭不是鬥爭」。了解台南選情的綠營重量級人士指出，雙方差距逐漸拉近，未來廝殺只會更激烈，「信賴指數」將成誰能出線的關鍵。

蘇巧慧批藍罷免幽靈連署 籲陸委會強化國安宣導

「牽阿母ㄟ手—慶祝母親節感恩音樂會」今上午在樹林區文林國小登場，新北市立委蘇巧慧出席活動。她談及國民黨罷免時涉及大量幽靈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。