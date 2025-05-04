黃國昌率她一同發蔥、康乃馨 布局新北引聯想

民眾黨主席黃國昌今赴蘆洲保和宮發放康乃馨及青蔥，並率從金門轉戰新北的三蘆區主任周曉芸現身，引發布局新北聯想。黃強調，今日主要是慰勞母親、不涉政治聯想；至於民進黨立委林淑芬日前在立院嗆黃「臭卒仔」，黃認為林現今作風與過去落差大，盼立委好好問政，而不是為執政黨護航。

黃國昌今率民進黨新北市議員陳世軒、市黨部主委周台竹，及立委黃國昌三蘆區主任周曉芸赴蘆洲保和宮發放康乃馨及青蔥，黃國昌受訪時強調，此行主要是慰勞母親、不涉政治聯想，並說新北市本來就是他的責任區，今年擴大服務量能，在各區推動基層服務工作，是他們應該做的事，並感謝周曉芸從中央轉任地方，協助深化在地民眾互動。

至於林淑芬在立法院嗆黃「臭卒仔」，又於罷團活動說「其實過去很欣賞黃國昌」，黃國昌說，真的是蠻遺憾的，但今天是慶祝母親節的場合，不想說太多難聽的話，相信絕大多數善良的台灣人，希望立委好好問政、監督政府，而不是為執政黨護航。

黃說，他有時也會困惑，因為過去林淑芬並不是一個為了捍衛黨意就是非不分的人，現在不僅在國會裡面暴力毆打在野黨立委，甚至出言不遜，有時候看了也覺得非常感慨，並指立法院不是耍流氓的地方，應回歸民意代表本質，他們會一本初衷，為國家社會做好事，把國家與人民利益放在第一位，「我想過去這一年多，賴清德政府做了非常不好的示範。」