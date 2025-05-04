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哀悼許老爹 侯友宜：許歷農經歷戰火烽煙 一直以國家為念

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
近年許歷農生日，新北市長侯友宜都上門祝賀，兩人互動情誼深厚。圖／新北市政府提供
近年許歷農生日，新北市長侯友宜都上門祝賀，兩人互動情誼深厚。圖／新北市政府提供

高齡107歲的退役上將、退輔會前主委許歷農，今天清晨於睡夢中在榮民總醫院去世，享嵩壽107歲。近年許歷農生日，新北市長侯友宜都上門祝賀，得知許離世的消息，侯友宜說，許將軍一生忠貞為國，今早收到訊息萬分不捨，向家屬致上哀悼與關懷。

侯友宜指出，許將軍經歷戰爭的殘酷，戮力保家衛國，退役後仍心繫國家發展，持續為和平繁榮努力，胸懷令人敬佩。

「經歷戰火烽煙，始終以國家為念。」侯友宜說，許歷農上將一生為國，他和大家一樣，都喊將軍「許老爹」，老爹是親切可敬的長輩，思路清晰、記憶力絕佳。這幾年為他慶生，老爹第一個許的願望總是「國泰民安」，這四個字的重量，代表著深厚的責任。

侯友宜感性地說，會永遠惦記每回見面，許老爹的再三叮嚀，就是愛這個國家，繼續為我們生活的土地付出努力。

近年許歷農生日，新北市長侯友宜都上門祝賀，圖為前年兩人合影。圖／新北市政府提供
近年許歷農生日，新北市長侯友宜都上門祝賀，圖為前年兩人合影。圖／新北市政府提供

侯友宜 許歷農

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