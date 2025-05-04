哀悼許老爹 侯友宜：許歷農經歷戰火烽煙 一直以國家為念
高齡107歲的退役上將、退輔會前主委許歷農，今天清晨於睡夢中在榮民總醫院去世，享嵩壽107歲。近年許歷農生日，新北市長侯友宜都上門祝賀，得知許離世的消息，侯友宜說，許將軍一生忠貞為國，今早收到訊息萬分不捨，向家屬致上哀悼與關懷。
侯友宜指出，許將軍經歷戰爭的殘酷，戮力保家衛國，退役後仍心繫國家發展，持續為和平繁榮努力，胸懷令人敬佩。
「經歷戰火烽煙，始終以國家為念。」侯友宜說，許歷農上將一生為國，他和大家一樣，都喊將軍「許老爹」，老爹是親切可敬的長輩，思路清晰、記憶力絕佳。這幾年為他慶生，老爹第一個許的願望總是「國泰民安」，這四個字的重量，代表著深厚的責任。
侯友宜感性地說，會永遠惦記每回見面，許老爹的再三叮嚀，就是愛這個國家，繼續為我們生活的土地付出努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言