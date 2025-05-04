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許歷農過世／最後兩公職都是「救火隊」 無官架榮民稱「許老爹」

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許歷農過世／最後兩公職都是「救火隊」 無官架榮民稱「許老爹」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
許歷農（左三）宣告加入新黨，與立委趙少康、郁慕明、李勝峰、李慶華、陳癸淼（右起）合影。圖／聯合報系資料照片
許歷農（左三）宣告加入新黨，與立委趙少康、郁慕明、李勝峰、李慶華、陳癸淼（右起）合影。圖／聯合報系資料照片

許歷農生於1919年，安徽貴池縣人。抗戰爆發投筆從戎，中央軍校16期畢業，分發到第25軍，駐防浙、贛、皖南一帶，後被調往新成立的青年軍208師。大陸赤化時，經舟山群島撤到台灣。國軍接收M1A2戰車的584裝甲旅，許歷農在1960年代末，是其前身84師的師長。他後來歷任軍長、政戰學校校長、陸軍官校校長、六軍團司令、金防部司令、國防部總政戰部主任等職。

許歷農回憶，軍校畢業分發部隊，半途火車遭空襲，許多同學還沒機會上場殺敵，就已成為亡魂。1958年八二三砲戰時，他在金門擔任團長。當天金防部副司令吉星文來督導，下午四點多還沒巡視完，許歷農建議吉星文，乾脆將據點都看過，晚上留下一起吃飯。吉星文謝絕好意，表示國防部長俞大維來金，自己得去參加會餐。不料當晚中共發動砲擊，吉星文等三位副司令官一起殉職，「明天見」成了永別。他晚年常以自身經歷例子，對後輩強調戰爭的可怕。

許歷農在軍中最後兩項職務，都是擔任「救火隊」：1983年5月，長期掌握政戰系統的總政戰部主任王昇，因作風過度高調，被蔣經國總統調職。許歷農接手後，延續反共反台獨基調，喊出口號「三合一敵人」（中共、海外台獨、國內陰謀分子），但不再插手軍系外的黨政權力運作。

同年9月，艾倫颱風侵襲東沙，守軍營舍與儲糧全毀。時任總政戰部主任的許歷農搭艦趕來，登島巡視一圈，詢問受損狀況後，立刻登上小艇離開，官兵一時不解。原來他一回艦就下令，除了返航所需，將所有糧食與福利社物資，全部送到島上。

1987年解嚴後，過去被犧牲權益的老兵頻頻上街，甚至包圍行政院。與榮民有特殊感情的蔣經國大為震撼，撤換上台才半年的退輔會主委張國英，命令許歷農退伍接任。

許歷農上任後，每周六上午帶著一級主管接受陳情，即使訴求沒法解決，也當面說清楚。星期天則輕車簡從，走訪各地低收入戶榮民。老兵們看到主委態度誠懇，生活儉樸，毫無官架子，往往大為感動，化解不少怨氣。

許歷農的5年多任內，立院通過戰士授田證補償，低收入榮民發給就養金。有人形容他是蔣經國之後，最能令基層榮民服氣的主委，「許老爹」綽號從此不脛而走。

許歷農〈中〉擔任退輔會主委時，與前來請願的「自謀生活退除役官兵自救聯誼會」進行協調。圖／聯合報系資料照片
許歷農〈中〉擔任退輔會主委時，與前來請願的「自謀生活退除役官兵自救聯誼會」進行協調。圖／聯合報系資料照片
許歷農在退輔會主委任內，到台南榮民之家向百歲榮民魏海山賀年。圖／聯合報系資料照片
許歷農在退輔會主委任內，到台南榮民之家向百歲榮民魏海山賀年。圖／聯合報系資料照片
二〇一〇年，許歷農在第一屆「中山．黃埔，兩岸情」論壇致詞。圖／聯合報系資料照片
二〇一〇年，許歷農在第一屆「中山．黃埔，兩岸情」論壇致詞。圖／聯合報系資料照片
近年許歷農生日，新北市長侯友宜都上門祝賀，圖為二〇二四年兩人合影。圖／引自侯友宜臉書
近年許歷農生日，新北市長侯友宜都上門祝賀，圖為二〇二四年兩人合影。圖／引自侯友宜臉書

國防部 榮民 許歷農

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