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許歷農過世／生活規律、不反覆計較 愛吃麥香魚、炸雞翅
許歷農最後一次露面是去年4月，新北市長侯友宜為他慶生。侯友宜事後在臉書表示，每次見到許老爹，都不忘分享自己的養生之道「動」與「開心」。另外，許歷農很可能也是，全台最年長的臉書玩家與麥當勞愛好者。
許歷農表示，自己生活非常規律，數十年如一日。起床後做些拉筋之類運動，早餐通常是堅果、茶葉蛋、地瓜、豆漿或牛奶（優酪乳）。飯後短暫休息，然後讀書。與朋友相約吃飯多半在中午，喜歡西餐或牛肉麵之類中式簡餐，甚於傳統桌菜。下午他固定到附近公園，甩手兩千次。晚餐盡量簡單，通常只有果汁與麥片。晚上泡腳看新聞，9點40分一定關手機、電腦，十點鐘準時就寢。
擔任退輔會主委期間，許歷農幾乎以辦公室為家。晚上如無應酬，就請同仁到對面的麥當勞買漢堡。百歲之後的許老爹，有時中午仍要秘書或外傭買麥當勞。為其撰寫傳記的前國代紀欣每次登門，總不忘帶上他最愛的麥香魚、薯條和炸雞翅。
至於「開心」，就是「事來則應，事過則忘」，不放在心上反覆計較。許多部屬曾表示，許歷農是軍旅生涯中，難得從不大發雷霆的長官。即使談到李登輝或民進黨，雖然統獨立場南轅北轍，也很少疾言厲色。他在擔任新黨國代期間，還和民進黨國代蔡仁堅結為好友。後來蔡仁堅參選新竹市長，許歷農帶他走訪眷村，肯定其用人與施政，都以市民福祉為先，不分黨派與地域。
20多年前，許歷農開始學電腦。除了收發信件、用LINE和朋友對話，有時也在臉書抒發對時局看法，署名「老爹敬禮」，或自嘲「百歲老朽的自言自語」。2022年在傳記發表會上，許歷農表示，年紀大了出門不便，但有了電腦、手機，可以在家知道天下事，也可對外表示意見。
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