4月縣市長網路聲量TOP 10揭曉！大罷免讓首長聲量暴衝

全台大罷免點燃市長聲量

《網路溫度計DailyView》縣市長口碑排名每日更新，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點4月份網路聲量前十大縣市長口碑榜，不少進榜首長們的聲量高點與大罷免有關！台灣師範大學政研所教授曲兆祥指出，「大罷免」某種程度上成為地方縣市長爭取連任前的暖身運動，但因距離2026地方選舉仍有一年多，影響力相對有限。

相較於大罷免，曲兆祥認為，真正影響選情的關鍵是台灣所面臨的外部挑戰，特別是美中貿易戰可能在第三季衝擊出口，導致物價上漲，這才是實質撼動選情的變數。不過，民進黨將原本冷淡的大罷免議題操作升溫，確實一定程度上攪動了藍綠支持者的情緒，也讓多位縣市首長的聲量高峰與罷免議題緊密相關。

No.10 許淑華｜好感度0.72

南投縣長許淑華已有多次未進入縣市首長聲量排行榜前十名，4月再度進入榜單的主因是其母親被控欠債千萬，債主指出，對方以女兒的名義對外借貸，金額高達數千萬，甚至以公家機關的工程建設為誘因，聲稱可讓債主們「分一杯羹」獲利，但多年來遲遲未還款，最終引發債主出面爆料。對此，許淑華透過南投縣政府新聞行政處說明，「爆料並非屬實，勿濫用公器達到詆毀目的，對長輩造成傷害及壓力」。就算許淑華因母親被很多人質疑，但還是有些支持者相挺，「支持縣長提告！杜絕抹黑惡意攻擊」、「縣長加油」，因此她的好感度仍位居榜上第二名。

No.9 徐榛蔚｜好感度0.42

花蓮縣長徐榛蔚4月的聲量高點集中在花蓮縣政府涉嫌礦稅爭議，調查局接獲檢舉信，控訴國民黨立院黨團總召傅崐萁與徐榛蔚，涉嫌藉由調高礦稅敲詐業者，甚至要求撤回2億多元的礦稅求償案。對此，花蓮縣府提出5點嚴正澄清，包括強調礦石稅課徵，依法有據，相關公務人員依法行政。傅崐萁4月29日受訪表示，「所謂花蓮礦石稅的事情，是不是有涉及不法，請所有檢調單位不要客氣儘管來查」。部分支持者認為，徐榛蔚強化地方稅收以促進建設，但也有聲音批評縣府濫用權力。

No.8 黃偉哲｜好感度0.98

台南市長黃偉哲拿下4月縣市首長榜單好感度第一名，曲兆祥分析，黃偉哲雖然聲量不高，但好感度卻第一，可歸類兩個原因；第一，他在民進黨內屬於攻擊性不強、仇恨值不高的類型，爭議度相對較低；其次，台南市原本綠營支持者就多，因此整體好感度也隨之提升。

近來詐騙集團日益猖獗，不少民眾因此受害。黃偉哲聲量高點出現在4月15日，率先推動ATM旁加裝辨識系統，若戴口罩或安全帽遮住臉部，系統會出聲「請脫下口罩」，否則會發出警報，引起網友討論，「其實好像蠻需要的」、「支持領錢時露全臉」、「半夜在那叫，馬上被砸」。

雲林縣長張麗善並未進入2024年12月的地方首長聲量榜單，這次不僅擠進前十名，還超越六都首長之一的黃偉哲，對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分析，張麗善除了勤跑基層，在最近的政治攻防中，也勇於表態批評民進黨高層，所以拉高了聲量。

張麗善聲量高點與地方宗教盛事有關，4月正逢媽祖遶境盛事，大甲媽祖鑾轎4月6日抵達西螺大橋中央，原訂由張麗善掌轎，卻遭民進黨籍西螺鎮長廖秋萍插入「卡位」，進而爆發一場藍綠首長在大橋上「搶轎」的尷尬場面，最終廖秋萍成功卡位走完西螺大橋最後500公尺，引起網友議論，「張縣長是一個有風度的人」、「搶什麼都沒用」。張麗善表示，身為一縣之長，她代表雲林從彰化界地將鑾駕迎進雲林，應屬合理，宗教自無藍綠之分，但敬神以誠心為重，事情過去就好。

No.6 謝國樑｜好感度0.19

基隆市長謝國樑在4月擠進全台市長聲量榜前六名，高聲量的組成主要來自基隆市涉及罷免案的政治爭議。基隆市民政處長張淵翔因涉嫌利用個資協助罷免案而被聲押，導致社會輿論對謝國樑的領導和市府透明度產生質疑。面對外界質疑是否有「高層」指示或授意，謝國樑回應，他對於刑法的構成的要件，是非常清楚且謹慎的。他受訪時表示，市府尊重司法，也鼓勵受司法調查者能夠被相關的事實清楚地交待、配合檢調的調查。有網友認為，「綠的都沒洩漏個資？笑死」，而批評者則指責，「濫用民眾個資」。

No.5 陳其邁｜好感度0.31

高雄市長陳其邁的聲量高點，集中在高雄捷運工程的延後以及罷免活動相關的討論。高雄捷運黃線延後的議題引發了大眾關注，支持者認為陳其邁在高雄嚴峻的財政壓力下，仍能穩步推動基礎建設是一種務實且負責的施政表現，特別是大力減少市府債務。然而，反對者批評捷運延後工期顯示市府規劃不周，且有部分路樹移植與移除的爭議也激起了環保團體的聲浪，他們質疑市府是否在工程規劃上忽略了更環保的替代方案。

此外，針對高雄檢調偵辦立委黃捷、許智傑罷免連署行動，陳其邁表示，黃捷及許智傑的罷免都有出現死人連署，豈有「活人投票死人罷免」的道理，顯然是系統性有人主導，且是從南到北的作弊行為，也是對民主的傷害；呼籲大家用選票剔除做不好的立委，「表現不好的換下來，換表現好的人去做，才叫民主政治」。有網友批評，「乾脆立委、總統、縣市長任期都減半，不需要浪費成本在那裡罷免」；也有人表示，「偽造連署檢調一定要嚴加查辦」。

No.4 侯友宜｜好感度0.21

新北市長侯友宜4月的聲量呈現兩次顯著高峰，皆與藍綠政治攻防有關。4月17日國民黨號召群眾包圍北檢，包括國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等大咖都親自到場聲援，但侯友宜卻未出席，引起不少人討論，「歲月靜好！要好好做代誌」、「高階警務官員出身，當然知道該行為是否違法及是否要上升到政治層面來處理法律問題」。侯友宜受訪時強調，4月26日在凱道的抗議他會出席，並指出台灣面對內憂外患，面對世界的變局要更團結。

因此侯友宜另一個聲量高峰即是4月26日，國民黨在凱達格蘭大道舉行的「反綠共、戰獨裁」集會，侯友宜與其他國民黨領袖齊聚，聲援反對民進黨的政策。這次活動吸引了大量民眾，但也引來批評，認為這場活動是「政治作秀」；但也有支持者讚揚集會展現了對民主的捍衛。

No.3 張善政｜好感度0.24

桃園市長張善政4月總聲量是2024年12月的4倍，聲量集中在兩個時間點。美國總統川普先前宣布對台課徵32％對等關稅，張善政4月4日發文，建議中央可以規劃2024年超徵的5283億元稅收用在4大面向，包含緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組、搶占全球技術前沿，引起民進黨議員質詢時圍攻批評「看不懂」，張善政霸氣反擊「產業人士怎會看不懂？」

另一個時間點在4月17日，張善政抵達北檢，與國民黨主席朱立倫、國民黨籍立委席地而坐抗議，發言時更怒批民進黨政府是「綠共」，呼籲司法機關懸崖勒馬，不要變成歷史罪人，引起大批網友討論，有人表示，「司法不公，選擇性辦案」；但也有人認為，「開口閉口都反各種『共』，為什麼還這麼親共」。

No.2 盧秀燕｜好感度0.21

台中市長盧秀燕4月聲量有兩個高點，集中在「國民黨台北市黨部遭搜索、426上凱道」。盧秀燕4月17日受訪時表示，「我從政卅年，這是國家司法機器濫用最嚴重的時候，適可而止」。她指出，罷免是政治運動，國家沒有給罷免的發起人查連署人身分的權利，也因此對於罷免發起人予以司法重辦，在法律上不公平，這樣子不但濫用國家司法，也有打壓民主之嫌；她並再次呼籲這個事情對賴總統形象不好，會給人家感覺國家濫用司法、打壓民主。

此外，盧秀燕4月23日表示，經濟學家預測這次美國關稅對經濟衝擊恐比疫情時嚴重，這是國難，願意挺身而出，親自站在街頭，提醒國家領導人輕政治、重經濟、重民生、顧人民、顧百姓。但有網友並不領情，「盧市長請把台中市市民顧好」；另外有人表態，「總統大選唯一支持盧媽媽」。

No.1 蔣萬安｜好感度0.17

4月的台北政壇火藥味濃厚，站在風暴中心的，正是台北市長蔣萬安。他一向給人「政壇暖男」的印象，鮮少激進發言，但這個月，他卻罕見切換「開嗆模式」，成為全台政治焦點。

聲量高點一是蔣萬安4月11日赴議會備詢，民進黨議員簡舒培質問「哪一個國家要消滅中華民國？」，蔣萬安反擊「就是民進黨和共產黨」，嗆「嘴巴上講反共，自己養共諜，就是民進黨」。4月17日，蔣萬安親赴台北地檢署前抗議，他表示是以市長、公民、孩子爸爸身分出席，個人行為自己承擔，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。網友表示，「蔣市長加油」；但也有人認為，「什麼邏輯？做錯事死不認錯，還說司法不公被打壓」。

曲兆祥認為，過去一個月蔣萬安的表現與過往形象有所不同，無論對支持者還是反對者，都有點令人眼睛一亮的感覺；這樣的轉變不僅提供藍營支持者在大罷免劣勢下一個情緒宣洩的出口，也使蔣萬安推進第一線，成為藍營非常具有分量的政治人物。賴祥蔚分析，蔣萬安最近形象轉為強悍，直球回擊議員的政治性質詢，並且喊出了倒閣的訴求，成為政治話題的焦點，4月份縣市首長網路聲量第一。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年4月1日至2025年4月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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