快訊

首批進口萊豬輸台 澳洲22.99公噸豬雜驗出萊克多巴胺

學區爭奪／月付2500寄戶口搶名校 北市公立國中1歲得設籍

iPhone電池健康度剩85%該換電池嗎？過來人曝1原因：省下來吧

外交部駐外人事異動 主秘唐殿文調陞駐愛爾蘭代表

中央社／ 台北4日電

外交部駐外人事異動，外交部主秘唐殿文調陞駐愛爾蘭代表，台灣日本關係協會秘書長范振國則調陞台北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長。

總統府4月29日發布總統令指出，駐愛爾蘭代表楊子葆已准退職，應予免職。行政院日前核定，遺缺由外交部主秘唐殿文升任。

唐殿文畢業於台大政治系學士、香港大學國際關係碩士，曾派駐丹麥、香港和釜山，也曾任駐馬紹爾大使以及駐韓國代表；唐殿文於2014年時任駐釜山辦事處處長應邀在馬山綜合運動場棒球場為韓職開球，更在球場設置「台灣旅遊專櫃」。

行政院另核定台灣日本關係協會秘書長范振國調陞台北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長，2019年范振國時任台北駐日經濟文化代表處那霸分處處長時，世界遺產日本首里城超大火燒毀，范振國代表政府捐贈350萬日圓。

此外，行政院4月18日也核定亞西及非洲司副司長許書智調陞駐清奈台北經濟文化辦事處，秘書處副處長黃虹慧則調陞駐丹佛台北經濟文化辦事處長。

外交部 日本

延伸閱讀

捷克參院指中國曲解2758號決議 外交部：台捷友好密切

索馬利亞不認台灣護照「30日起禁入境」 外交部：中國唆使

北市警官人事異動！萬華行政組長懸缺未補 警界人士議論紛紛

2警涉收賄洩密遭羈押停職 北市警局公布6警官人事異動

相關新聞

憂賴增北京動武風險…美專家：川普應管管台灣 防捲入戰爭

美國外交政策（ＦＰ）雜誌網站一日刊登華府智庫卡內基國際和平基金會研究員奇維斯專文，題為「川普應管管台灣」，內容提及賴清德...

國安修法無限擴張 綠基層憂全民受害

共諜案連環爆，民進黨力拚修國安法，綠委蘇巧慧上周質詢提到，坊間都在傳跟中國扯上關係，政府就會怎樣怎樣，要求政府講清楚怎樣...

4月縣市長網路聲量TOP 10揭曉！大罷免讓首長聲量暴衝

蔣萬安暖男人設變了？黃偉哲好感度第一的原因是？

冷眼集／不分藍綠怕紅帽 民主最大諷刺

「賴十七條」出爐後，民進黨積極推動國安法制修法，並加大審查公務員是否「忠誠」力道。現在連綠營基層也浮現質疑聲浪，憂心只要...

怕惹上麻煩 赴陸里長團、學術交流趨緩

兩岸氛圍風聲鶴唳，台人赴陸交流成為稍有不慎，便會引來政府以國安之名「關切」的事情。有里長說，他每次到大陸交流，從不談政治...

【專家之眼】 西菲律賓海 vs. 南台灣海？

日前，菲律賓總統辦公室就谷歌地圖（Google Maps）將菲律賓西部的呂宋海（Luzon Sea）、中業島所在的南沙群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。