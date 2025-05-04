怕惹上麻煩 赴陸里長團、學術交流趨緩

兩岸氛圍風聲鶴唳，台人赴陸交流成為稍有不慎，便會引來政府以國安之名「關切」的事情。有里長說，他每次到大陸交流，從不談政治，沒有必要限制，但也因現在當局政策，「確實會怕怕的」，有認識的里長就因為去大陸交流被請去喝茶，但不清楚具體到大陸談了什麼。

有台北市里長說，他們去大陸交流從不談政治，頂多就是吃好一點，稍微有觀光旅遊，在更早之前去大陸交流時，陸方還會表達對台灣民生與社會氛圍的贊同和羨慕，直言「要學習台灣」。雙方交流且互相了解，限制有必要嗎？

一名在陸台籍教師說，這不光是要不要兩岸交流的問題，而是他們這一群在大陸工作的台商、台幹、台師，或是在陸求學的台生，因為民進黨政府一意孤行，導致兩岸關係惡化，台灣內部也產生撕裂和分歧，在台灣難免受到異樣看待，這讓他每次返台都是「非常低調」，他不談政治，更不談兩岸如何，就怕被民進黨用國安之名，安他莫須有的罪名銬走。

東吳大學政治系副教授左宜恩坦言，相信多數此時仍能前往參加交流活動的教師，應該都很有信心不會淪為政治宣傳工具，但如果仍被扣上紅帽，也只能以「問心無愧」自我調適心情了。