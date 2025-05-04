冷眼集／不分藍綠怕紅帽 民主最大諷刺

「賴十七條」出爐後，民進黨積極推動國安法制修法，並加大審查公務員是否「忠誠」力道。現在連綠營基層也浮現質疑聲浪，憂心只要與中國扯上關係就會遭政府盯上。寒蟬效應發酵，民眾擔心遭「扣紅帽」是普遍現象，不但對台灣民主是諷刺，更削弱民眾對執政黨的信任感，賴政府不能等閒視之。

過去一段時間，民進黨立院黨團積極推動國安十法修正，立委提出各式修法版本，例如設置國安法庭、立委赴陸納管等；行政部門也積極審查公務員「忠誠」，例如高中教師「區桂芝事件」鬧得沸沸揚揚，區桂芝接連控訴政府「國家機器步步相逼」、營造「文字獄」。

民進黨立委蘇巧慧以區桂芝轉發兩岸徵文比賽活動資訊遭檢舉、被陸委會認定涉嫌違反兩岸條例的案例，希望陸委會說清楚認定標準。

蘇巧慧這番發言雖非質疑行政部門「反共」作為，但背後反映社會對於民進黨政府當前加大審查涉共言行有所擔憂。

民進黨政府以國安為名進行的各式行動，並非只是在野黨質疑詬病的「綠色恐怖」，而已是社會普遍存在的憂慮。過去黨國威權時期，民眾受到「白色恐怖」陰霾籠罩，如今台灣民主化已逾卅年，若賴政府因反共、抗中而造成民間寒蟬效應，對台灣的民主發展與深化將有負面影響。

中國大陸對台統戰滲透、文攻武嚇，是「陽謀」也是現在進行式，台灣作為民主政府當然必須要有相應的反滲透作為，但在「反共保台」與言論自由、人權保障之間，尺度如何拿捏，政府必須說明得更清楚，否則民間「動輒得咎」的憂慮感將持續擴散。