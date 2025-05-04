聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／不分藍綠怕紅帽 民主最大諷刺

聯合報／ 記者周佑政
「賴十七條」出爐後，民進黨積極推動國安法制修法。圖為民進黨在立法院提有關反共諜滲透的國安修法，遭藍白委員反對，各自在議場內舉牌對陣。圖／聯合報系資料照片
「賴十七條」出爐後，民進黨積極推動國安法制修法。圖為民進黨在立法院提有關反共諜滲透的國安修法，遭藍白委員反對，各自在議場內舉牌對陣。圖／聯合報系資料照片

「賴十七條」出爐後，民進黨積極推動國安法制修法，並加大審查公務員是否「忠誠」力道。現在連綠營基層也浮現質疑聲浪，憂心只要與中國扯上關係就會遭政府盯上。寒蟬效應發酵，民眾擔心遭「扣紅帽」是普遍現象，不但對台灣民主是諷刺，更削弱民眾對執政黨的信任感，賴政府不能等閒視之。

過去一段時間，民進黨立院黨團積極推動國安十法修正，立委提出各式修法版本，例如設置國安法庭、立委赴陸納管等；行政部門也積極審查公務員「忠誠」，例如高中教師「區桂芝事件」鬧得沸沸揚揚，區桂芝接連控訴政府「國家機器步步相逼」、營造「文字獄」。

民進黨立委蘇巧慧以區桂芝轉發兩岸徵文比賽活動資訊遭檢舉、被陸委會認定涉嫌違反兩岸條例的案例，希望陸委會說清楚認定標準。

蘇巧慧這番發言雖非質疑行政部門「反共」作為，但背後反映社會對於民進黨政府當前加大審查涉共言行有所擔憂。

民進黨政府以國安為名進行的各式行動，並非只是在野黨質疑詬病的「綠色恐怖」，而已是社會普遍存在的憂慮。過去黨國威權時期，民眾受到「白色恐怖」陰霾籠罩，如今台灣民主化已逾卅年，若賴政府因反共、抗中而造成民間寒蟬效應，對台灣的民主發展與深化將有負面影響。

中國大陸對台統戰滲透、文攻武嚇，是「陽謀」也是現在進行式，台灣作為民主政府當然必須要有相應的反滲透作為，但在「反共保台」與言論自由、人權保障之間，尺度如何拿捏，政府必須說明得更清楚，否則民間「動輒得咎」的憂慮感將持續擴散。

區桂芝 國安法 民進黨

延伸閱讀

【即時短評】「綠色恐怖」耳語蔓延 賴政府不能等閒視之

修國安法「擴及全民」？ 綠基層也憂誤踩紅線

罷綠連署涉偽冒 國民黨新北市黨部書記長羈押禁見

檢方查罷綠連署 國民黨新北市黨部書記長遭聲押禁見

相關新聞

憂賴增北京動武風險…美專家：川普應管管台灣 防捲入戰爭

美國外交政策（ＦＰ）雜誌網站一日刊登華府智庫卡內基國際和平基金會研究員奇維斯專文，題為「川普應管管台灣」，內容提及賴清德...

國安修法無限擴張 綠基層憂全民受害

共諜案連環爆，民進黨力拚修國安法，綠委蘇巧慧上周質詢提到，坊間都在傳跟中國扯上關係，政府就會怎樣怎樣，要求政府講清楚怎樣...

冷眼集／不分藍綠怕紅帽 民主最大諷刺

「賴十七條」出爐後，民進黨積極推動國安法制修法，並加大審查公務員是否「忠誠」力道。現在連綠營基層也浮現質疑聲浪，憂心只要...

怕惹上麻煩 赴陸里長團、學術交流趨緩

兩岸氛圍風聲鶴唳，台人赴陸交流成為稍有不慎，便會引來政府以國安之名「關切」的事情。有里長說，他每次到大陸交流，從不談政治...

【專家之眼】 西菲律賓海 vs. 南台灣海？

日前，菲律賓總統辦公室就谷歌地圖（Google Maps）將菲律賓西部的呂宋海（Luzon Sea）、中業島所在的南沙群...

【專家之眼】《經濟學人》對台灣的示警與應對

近日英國《經濟學人》再度發出警告，台灣可能在無戰爭情況下逐步落入中國勢力範圍，因三大關鍵變化正削弱美國對大陸的威懾力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。