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國安修法無限擴張 綠基層憂全民受害

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
賴清德總統（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）日前同台出席活動，前助理涉入共諜案的吳釗燮一臉嚴肅。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）日前同台出席活動，前助理涉入共諜案的吳釗燮一臉嚴肅。圖／聯合報系資料照片

共諜案連環爆，民進黨力拚修國安法，綠委蘇巧慧上周質詢提到，坊間都在傳跟中國扯上關係，政府就會怎樣怎樣，要求政府講清楚怎樣行為會危害國安，否則消息誤傳不好。此話也反映基層焦慮，認為沒配套下的無限擴張，恐讓全民受害。也有台商擔憂，與對岸做生意多年，恐不小心踩紅線。

綠委陳冠廷等人提案，不得洩漏、交付或傳遞關於「公務上」應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄，擴及至「涉及國家安全或公共利益上」。在野黨立委批，國安法越修越廣，等同於從公務人員擴大到一般人身上。

民進黨基層反映，有地方台商憂心，與對岸做生意多年，若修國安法，會不會隨便被找個理由，一不小心就踩到紅線。

一名熟悉組織的綠營人士表示，政府在「抓」這些危害國安的人之前，應要表列行為，而非像網紅宣揚武統或北一女教師區桂芝上央視訪問，直接扣人於罪，「可以把中國視為敵對國家，但不該把所有人民、企業，也視為敵對勢力的延伸」。

該名人士認為，應告訴國民哪些是負面表列，包括哪些狀況赴陸要報備、什麼資訊會觸犯國安法，在台陸配擔憂是否下一個就輪到自己、突然就被找上門等。

「不該是只要去大陸就觸犯國安法，萬一他們是親戚或陸配二代等。」該名人士質疑，難道跟中國大陸有接觸，都該變成國安法中的被懲治對象？沒有配套下的無限擴張，反倒讓全民受害，何況台灣是標榜自由民主國家，配套沒有出來前，人心惶惶。

蘇巧慧回應，中國對台灣文攻武嚇與日俱增，長年也透過文化議題包裝統戰目的，對台灌輸中國政治意識形態，上周質詢時也是希望陸委會，日後針對類似案件，務必透過事前宣傳，以強化我國國安。

國安法 民進黨 蘇巧慧 陸委會 陸配

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