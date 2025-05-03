【專家之眼】 西菲律賓海 vs. 南台灣海？

日前，菲律賓總統辦公室就谷歌地圖（Google Maps）將菲律賓西部的呂宋海（Luzon Sea）、中業島所在的南沙群島周邊水域、以及鄰近黃岩島（我稱民主礁）海域的大片南海水域更名為「西菲律賓海」，是國際社會承認「西菲律賓海」屬於菲律賓的象徵，而菲律賓國家海洋委員會(National Maritime Council) 更擴大解讀為，谷歌的地圖反映出國際社會接受「西菲律賓海」是菲律賓行使主權、主權權利、及管轄權範圍的看法是不斷的在增加。

谷歌將南海的英文名稱（South China Sea） 放在網路南海地圖靠近越南和中國大陸的南海左側，而將西菲律賓海英文名稱（West Philippines Sea）擺在靠近菲律賓群島西邊海域的南海右側。谷歌表示，「西菲律賓海」是南海的一部分，不是整個南海。谷歌地圖沒有就南海存在領土主權爭議島礁的歸屬權問題表態。上月底，谷歌地圖網路上南海標示圖內的「西菲律賓海」被移除，但幾天前，此名稱又被放回。谷歌地圖表示名稱的消失導因技術性問題，現已修復。

中國大陸外交部對菲律賓的聲明做出回應，指出南海是國際社會公認的通用地名，一直廣被接受，菲律賓不能更改，而南海四大群島內所有島礁主權屬中國，此包括中業島和菲律賓所主張位於南沙群島東北邊的卡拉延島群 ( Kalayaan Island Group）。

有學者指出，如果國際社會任一國家可依其私利或政治目的隨意更改國際標準慣用地理名稱的話，將造成世界地理名稱和使用秩序上的混亂。大陸學者更進一步批判谷歌地圖嚴重違背國際慣例和客觀事實，已淪為國際地緣政治的工具。

谷歌地圖是私人公司，無任何權限決定或更改世界各地海、洋、地理等名稱，就海圖上地理名稱之新增、使用或改變更插不上嘴。

與國際各區域之海、洋、海底地物等名稱之命名、使用或標準化相關的機構是聯合國經濟與社會理事會下的「聯合國地理名稱標準化會議」（UNCSGN）、 「聯合國地名專家組」（UNGEGN）、以及「國際水文組織」（IHO）。1967年，聯合國召開第一次UNCSGN，之後，後續會議每五年召開一次，UNGEGN每兩、三年召開，主要執行地理名稱標準化會議之決議。此外，依據聯合國海洋法公約第16條規定，締約國有義務將海圖和地理座標清單送交聯合國秘書長。

1953年，IHO所出版的「海與洋的界限」（Limits of Oceans and Seas, 第三版）並未標示西菲律賓海。此版本至今未修訂。2012年9月，菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）發布行政命令，將南海鄰接菲律賓西部的大片水域更名為「西菲律賓海」，並表示在適當時間會將新圖送交聯合國秘書長、IHO及UNCSGN。

菲律賓是否已將新地圖送交IHO和UNCSGN，目前查不到公開紀錄，無法得知，但去年六月，菲律賓向「聯合國大陸礁層界限委員會」（CLCS）提送南海延伸大陸礁層之申請，其中所附地圖的確出現「西菲律賓海」之名稱標示。2024年11月，菲律賓制定通過的新海域法也使用「西菲律賓海」的名稱。

中國大陸針對菲律賓之延伸大陸礁層申請總共提交四次外交照會，也對菲國新海域法做出抗議聲明，但主要涉及島嶼領土主權主張，並未抗議菲律賓所送交地圖中使用「西菲律賓海」此爭議名稱之問題。

2025年4月28日至5月2日，UNGEGN在紐約召開。會議中，美國與墨西哥有關「墨西哥灣」或「美國灣」，以及中國大陸和菲律賓有關「南海」或「西菲律賓海」名稱之爭議並無交鋒辯論，倒是日本和韓國就「日本海」是否也稱「東海」有所爭論。日本的立場是應該使用國際通用之「日本海」（Sea of Japan）。

IHO從1929年發行的第一版到1953年第三版的「海與洋的界限」都將朝鮮半島以東海域標註為「日本海」，日本依此主張此海域應維持同樣名稱。韓國方面認為，所謂「日本海」是日本使用對自己「有利的」名稱，當國際標準海圖製作大綱發行時，整個朝鮮半島正處於日本的殖民統治下，因此主張「日本海」應改稱為「東海」。自1997年起，韓國提議同時在海圖上標註「東海」與「日本海」，但未獲採納。

2006年，谷歌地球( Google Earth）網路版地圖，在靠近韓國東海岸的海域使用東海（East Sea）的名稱, 在靠近日本海岸的海域則採用「日本海」名稱 。大英百科全書採同時並列方式。

2017年4月召開的IHO大會決議由兩韓及日本等相關國家進行磋商，但未能達成共識。2019年，美國、英國、日本、及南北韓外交官私下協商試圖解決「東海」和「日本海」名稱使用爭議，最終同意使用號碼代替名稱標列該海域。2020年，IHO會員國接受此妥協方案。IHO計畫於明年出版新的地圖名稱版本。新版本對「東海」「日本海」「墨西哥灣」或「美國灣」以及「南海」和「西菲律賓海」等爭議名稱之使用將會如何處理? 目前無法得知，但值得追蹤觀察。

就台灣而言，如果菲律賓可以將南海鄰接該國西部的大片水域更名為「西菲律賓海」，美國可以將「墨西哥灣」改名為「美國灣」（Gulf of America），越南可以將南海稱為「東海」，馬來西亞可以將南海稱為「馬來海」或「東南亞海」，印尼可改稱為「北納吐納海」，一再強調維護台灣主體性的賴清德政府是否也可研議將台灣本島向南延伸的一大片南中國海（South China Sea）北半部水域更名為「南台灣海」（South Taiwan Sea）？