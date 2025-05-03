快訊

雨彈升級！4縣市豪大雨特報 注意雷擊及強陣風

哈利敗訴後接受專訪 BBC記者談採訪細節：本人務實好溝通、想解決問題

新潮流給點子？綠營大罷免「割喉割到斷」柯也受害 他揭藍營下一步

5/5共諜專報 召委：總統府國安會以憲政慣例為由拒列席

中央社／ 台北3日電

近期台灣內部共諜案頻傳，立法院司法及法制委員會5日將邀請總統府、國安會等相關單位，就共諜滲透進行專題報告，但輪值召委、國民黨立委吳宗憲今天表示，總統府、國安會仍以「憲政慣例」為由拒絕列席。

近期台灣內部共諜案頻傳，多名前民進黨相關人士涉入共諜案，包括前總統府諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內助理何仁傑，以及前民進黨黨工邱世元及黃取榮等人，都遭到檢方羈押禁見。

立法院司法及法制委員會5日邀請總統府秘書長、國安會秘書長、國安局、外交部、陸委會、司法院副秘書長、法務部長、調查局長等人列席，就「近期連環爆發總統府、國安會、外交部遭共諜滲透及忠誠安全查核不足，導致國家機敏資訊外洩，提出檢討報告及相關防制措施之預算執行情形」進行專題報告。

由於司法及法制委員會在4月21日時，輪值召委、國民黨立委吳宗憲就曾邀請國安會列席，就「共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制」進行專題報告，但當時國安會表示，國安會是總統的諮詢機關，除涉及有關的法律案及預算案，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制。

對於總統府秘書長、國安會秘書長5日是否會列席委員會，吳宗憲今天受訪時證實，總統府、國安會仍以憲政慣例為由，拒絕出席。他說，這些人喊抗中保台，但身邊發生這麼嚴重的問題卻不當回事，面對立法院的監督，卻用「憲政慣例」為由拒絕列席。

吳宗憲指出，根據國家安全會議組織法第8條規定，「國家安全會議及其所屬國家安全局應受立法院之監督，國家安全局組織另以法律定之」。並未明文規定限於預算及法律案，國安會怎麼可以自行擴張解釋。

對此，國安會日前曾說明，依據「中華民國憲法增修條文」第2條第4項及「國家安全會議組織法」第2條第1項規定，國安會為「總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關」，並非政策執行與處置機關。

國安會指出，除涉及有關的法律案及預算案經程序送立法院審議外，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制。

根據司法院送達立法院的書面報告指出，2021年至2024年間違反有關資料保護規定的國安法規的案件統計數據，地方法院終結件數共計23件（有罪占總罪次比例為64%），高等法院刑事第一審終結件數共計18件（有罪占總罪次比例為62%）、刑事第二審終結件數共計17件（有罪占總罪次比例為64%），最高法院終結件數共計23件（有罪占總罪次比例為79%）。

外交部的書面報告則表示，行政院已要求相關權責機關研議現行公務人員查核制度的強化方案，精進方向包含查核對象由原依據職等或職稱，改依接觸機密程度辦理、任用後進行定期或不定期查核等，外交部將配合主政機關積極研究，未來並將落實辦理。

國安會 立法院

延伸閱讀

台鐵月台不安全 吳宗憲：我的辦公室主任都怕被擠落軌

吳宗憲指最高檢下指導棋嚴辦藍罷免案？邢泰釗：當然沒有！

駁最高檢 吳宗憲：沒檢察官指揮卻用大案規模辦微罪？

辦藍不辦綠？立委控檢察總長視訊要求嚴辦 最高檢回應了

相關新聞

【專家之眼】《經濟學人》對台灣的示警與應對

近日英國《經濟學人》再度發出警告，台灣可能在無戰爭情況下逐步落入中國勢力範圍，因三大關鍵變化正削弱美國對大陸的威懾力。

新加坡媒體：台灣民主表象猶在 內涵正逐步流失

新加坡聯合早報台北資深記者莊惠良3日發布評論《台灣民主異化》指出，民進黨政府近日一系列持續緊縮言論自由、整肅異己等民主倒...

對投票結果沒絕對把握 民進黨不樂見大罷免變政黨對決

國民黨4月26日舉辦「戰獨裁」凱道大遊行，號稱超過25萬人參加，雖然民進黨公開批評，該遊行文不對題，也沒有合理性可言，但內部評估，426透露出的關鍵政治訊號為「大罷免情勢上升為全國性的藍綠對決」，這並不利於綠營，最顯而易見的影響將是，指標人物之一的國民黨立院黨團總召傅崐萁，可能將淹沒在政黨對決氛圍中，綠營強力凸顯的個人形象恐被淡化。

【即時短評】「綠色恐怖」耳語蔓延 賴政府不能等閒視之

「賴十七條」出爐後，民進黨積極推動國安法制修法，並加大審查公務員是否「忠誠」力道。現在連綠營基層也浮現質疑聲浪，憂心只要...

不想惹事 國安紅帽讓里長參訪、學術交流都趨緩

兩岸氛圍風聲鶴唳，台人赴陸交流成為稍有不慎，便會引來政府以國安之名「關切」的事情。有里長說，他每次到大陸交流，從不談政治...

修國安法「擴及全民」？ 綠基層也憂誤踩紅線

共諜案連環爆，民進黨力拚修國安法，綠委蘇巧慧質詢時提到，坊間都在傳跟中國扯上關係，政府就會怎樣怎樣，要求政府講清楚怎樣行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。