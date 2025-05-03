【專家之眼】《經濟學人》對台灣的示警與應對

近日英國《經濟學人》再度發出警告，台灣可能在無戰爭情況下逐步落入中國勢力範圍，因三大關鍵變化正削弱美國對大陸的威懾力。

首先，川普對友盟國家如歐盟、台、日、韓也徵收高關稅，削弱其對美信任，使其援台意願下降。其次，中國對台採取「灰色地帶」壓力戰術，如海空封鎖、檢查與認知作戰，避免牴觸美國與盟國之間的防約，但會削弱台灣民眾對主權與美援的信心，此舉並獲得多數亞非拉國家支持。第三，台灣政治極化與僵局，削弱防衛與抵抗中國滲透的能力。若美國動搖對台承諾，將加速中國影響力滲透與國際秩序重組，形成新冷戰格局。如此觀察，確有其理。

在此背景下，AI技術將成為美中競爭核心，並深刻改變兩岸互動。中國廣泛運用AI於假新聞、Deepfake、社交媒體操控等認知作戰，對台灣民主造成挑戰，強化資安與輿情管理成當務之急。經濟上，台灣結合半導體優勢積極發展AI晶片與應用，中國則大力投資AI產業。美中競爭進一步影響台灣產業布局，使AI成為供應鏈安全與區域經濟重組的關鍵。

在科技領域中，台美合作強化AI法規與供應鏈治理，中國則在演算法與大數據領域迎頭趕上，科技權力轉移推動兩岸在高科技領域的競合升溫。國防上，AI應用於無人機、智慧武器與網路戰領域，兩岸軍事競賽升級。

文化與社會層面上，AI亦具促進兩岸交流潛力，在語言教育、智慧城市、公共衛生等領域可望合作，但同時伴隨隱私、數據濫用與演算法偏見等問題，亟需建立跨境倫理規範與對話機制。

總結而言，經濟學人的示警確有所本，兩岸最好的因應之道，可考慮利用AI為緩衝，以期降低兩岸博弈時的傷亡，比如利用機器人與無人機等。這不僅是技術革新，更是地緣政治變遷的催化劑。若台灣因內外因素而無法有效因應，中國將更易以科技與灰色手段擴張其影響力。台海局勢未必因AI爆發全面衝突，但若欠缺互信與治理機制，AI將成為新冷戰中的關鍵技術支柱。