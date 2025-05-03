新加坡媒體：台灣民主表象猶在 內涵正逐步流失

新加坡聯合早報台北資深記者莊惠良3日發布評論《台灣民主異化》指出，民進黨政府近日一系列持續緊縮言論自由、整肅異己等民主倒退的作為，已讓台灣目前民主表象猶在，但引以為傲的民主自由內涵正逐步流失中，呼籲擁有權力者應慎重再慎重。

文章首先描述，在4月26日參與「反綠共、戰獨裁」集會中，一位帶著9歲女兒上街的40多歲陳女士表示，自己在2016年和2020年大選都投給蔡英文，但執政的民進黨做得並不好；2024年她投給民眾黨前主席柯文哲，但他在無貪汙證據下被羈押迄今，讓她覺得越來越像家裡老人描述的白色恐怖；另外還以一位國民黨志工一邊指責民進黨動用司法搜索的蠻橫，一邊埋怨國民黨無所作為。

文章指出，這麼多群眾相聚凱道，與其說是為兩大在野黨站出來，不如說是共同「反綠」，在群眾中取暖，抗議民進黨持續緊縮言論自由、整肅異己等民主倒退作為。

文章表示，自總統賴清德去年5月上台以來，不與在野黨溝通，採取民主政府罕見的大罷免作法，尤其今年3月將大陸宣布為境外敵對勢力後，無論是要求主張統一的陸配亞亞離境、約談上央視批評賴清德的北一女教師區桂芝等一連串作法，讓很多人感受到肅殺味道。

曾任台獨聯盟秘書長的東華大學前教授施正鋒表示，國家有主權才有言論自由，但不能為了鞏固國家主權獨立，甚至可以犧牲民主自由。他指出，民進黨已忘了追求台獨的目的是為了民主自由，「他們才是背叛台獨，為了榮華富貴，竊取中華民國政權而已」。

文章分析，賴清德政府不顧外界觀感，更不顧美國關稅戰等挑戰就在眼前，執意要罷免國民黨立委，希望奪回立法院過半席次，加速進行國安相關法規修訂，主因在於大陸推進兩岸統一的決心堅定，不排除以武力統一的跡象越來越明顯。

作者最後表示，民進黨過去是以省籍劃分台灣人與外省人，現在則以「台灣國人」和中國人作區別，用所謂的民主價值觀作為區分標準，表面似有不同，本質實無差異，都是與大陸對抗。台灣辛辛苦苦努力30多年才從威權轉型至民主，目前民主表象猶在，但引以為傲的民主自由內涵正逐步流失中，擁有權力者應慎重再慎重。