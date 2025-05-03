綠指台灣紀念歐戰勝利具3意義 藍籲省思亞洲反法西斯

外媒報導，總統賴清德下週將發表二戰歐戰勝利演說。民進黨立委許智傑指出，台灣首度正式紀念歐戰勝利，具有跟歐美民主盟友同陣線等3意義；國民黨團首席副書記長羅智強表示，希望賴總統也要省思亞洲反法西斯歷史，包括當年日本在亞洲留下的戰爭創傷。

消息人士告訴路透社，台灣下週將首度舉行第二次世界大戰歐洲戰場結束戰事的紀念活動，賴總統5月8日將在台北接待外國使節和其他政要，發表第二次世界大戰歐戰勝利80週年演說。面對中國、俄羅斯、伊朗和北韓蠻橫跋扈與日俱增，賴總統將藉此號召台灣的盟友團結一致。

民進黨立委許智傑今天透過影片指出，這是台灣首度正式紀念二戰歐洲戰場勝利，具有3大意義，第一是賴總統賦予歷史新意義，第二是台灣與歐美民主盟友同一陣線，第三是對中國等獨裁國家表達捍衛自由民主的決心。

許智傑表示，肯定賴總統積極與世界合作，讓台灣被世界矚目，並繼續與民主國家站在一起。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤下午受訪說，賴總統身兼國軍統帥，在重要國際節日當然都會發表必要談話，台灣一向捍衛和平，尤其不只捍衛台海和平，台灣現在是印太地區和平貢獻者，位於第一島鏈位置，台灣要強、要安全，整個印太地區才安全。

吳思瑤指出，站在和平守護者與貢獻者角度，賴總統若在紀念戰爭的相關日子發表談話，大概都會一起倡議「我們一起來做和平守護者」。

國民黨立委林沛祥今天受訪指出，賴總統特地宣揚二戰歐洲戰場勝利，似乎有點本末倒置，因為當時中華民國的主要敵人是同為軸心國的日本；且日本在台灣雖然有建設，但也有屠殺跟慰安婦等暴行，刻意繞過日本對台暴行、去慶祝歐戰勝利，這是另一種偷換概念。

羅智強表示，反對戰爭、法西斯與極權主義，是不分黨派都認同的方向，但希望賴總統在紀念歐戰的同時，也要省思亞洲反法西斯歷史，包括當年日本在亞洲留下的戰爭創傷，以及對台灣婦女的人權迫害，包括數以千百計慰安婦，至今未獲當年侵略者的全面道歉賠償。

國民黨發言人楊智伃指出，第二次世界大戰給予人類共同啟示是和平的可貴，歐洲戰場更代表法西斯主義擴張對人類發展的嚴峻傷害，以及歐洲國家不分國家與制度，共同抵禦法西斯的光榮歷史。

楊智伃表示，不論是極左或極右，都不是台灣人民的選擇，尤其在民進黨透過罷免、司法全面追殺在野黨，全面走向威權的關鍵時刻，賴總統提醒戰爭的傷害之前，同樣應該要檢討法西斯對於民主制度的傷害並引以為戒。