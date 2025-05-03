【即時短評】「綠色恐怖」耳語蔓延 賴政府不能等閒視之

「賴十七條」出爐後，民進黨積極推動國安法制修法，並加大審查公務員是否「忠誠」力道。現在連綠營基層也浮現質疑聲浪，憂心只要與中國扯上關係就會遭政府盯上。寒蟬效應發酵，民眾擔心遭「扣紅帽」是普遍現象，不但對台灣民主是諷刺，更削弱民眾對執政黨的信任感，賴政府不能等閒視之。

賴清德總統3月提出國安五大威脅與十七項因應策略，其中包括強化國安法制進一步提出國家安全法、反滲透法、兩岸關係條例等修法，此外行政部門也要持續清查及管理，對國家有忠誠義務的軍公教人員等。

過去一段時間，民進黨立院黨團積極推動國安十法修正，立委提出各式修法版本，例如設置國安法庭、立委赴陸納管等；行政部門也積極審查公務員「忠誠」，例如高中教師「區桂芝事件」鬧得沸沸揚揚，區桂芝接連控訴政府「國家機器步步相逼」、營造「文字獄」。

立法院內政委員會日前審查國安法修法，民進黨立委蘇巧慧以區桂芝轉發兩岸徵文比賽活動資訊遭檢舉、被陸委會認定涉嫌違反兩岸條例的案例，質詢陸委會副主委梁文傑，希望陸委會說清楚認定標準、什麼樣的樣態會違法，否則外界恐認為只要跟中國扯上關係，政府就會怎樣。

蘇巧慧這番發言雖然並非質疑行政部門「反共」作為，但背後反映的是，社會對於民進黨政府當前的加大審查「涉共」言行有所擔憂；綠營基層民代也說，民眾或台商不解何種兩岸交流樣態會危害國安。

可以說，民進黨政府以國安為名進行的各式行動，並非只是在野黨質疑詬病的「綠色恐怖」，而已是社會普遍存在的憂慮。過去黨國威權時期，民眾受到「白色恐怖」陰霾籠罩，如今台灣已民主化已逾30年，若賴政府因反共、抗中而造成民間寒蟬效應，對台灣的民主發展與深化將有負面影響。

中國大陸對台統戰滲透、文攻武嚇是「陽謀」也是現在進行式，台灣作為民主政府當然必須要有相應的反滲透作為，但在「反共保台」與言論自由、人權保障之間，尺度如何拿捏，政府必須說明得更清楚，否則民間「動輒得咎」的憂慮將持續擴散。