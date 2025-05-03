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修國安法「擴及全民」？ 綠基層也憂誤踩紅線

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
北一女老師區桂芝轉發陸方「徵文大賽」被調查，區批民進黨扣「莫須有」罪名，不會治國，只會恐嚇。圖／聯合報系資料照片
北一女老師區桂芝轉發陸方「徵文大賽」被調查，區批民進黨扣「莫須有」罪名，不會治國，只會恐嚇。圖／聯合報系資料照片

共諜案連環爆，民進黨力拚修國安法，綠委蘇巧慧質詢時提到，坊間都在傳跟中國扯上關係，政府就會怎樣怎樣，要求政府講清楚怎樣行為會危害國安，否則消息誤傳不好。此話也反映出基層焦慮，認為沒配套下的無限擴張，恐讓全民受害。也有台商擔憂，與對岸做生意多年，恐不小心踩紅線。

綠委陳冠廷等人提案，不得洩漏、交付或傳遞關於「公務上」應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄，擴及至「涉及國家安全或公共利益上」。在野黨立委批，國安法越修越廣，等同於從公務人員擴大到一般人身上。

民進黨基層反映，已有地方台商憂心，與對岸生意多年，多數時候都會避免讓中國覺得他們跟民進黨當局靠太近，會影響做生意，因為中國沒有明文規定怎樣可以、怎樣不行，但現在兩岸關係緊張，接下來若修國安法，會不會隨便被找個理由，一不小心就踩到紅線。

不僅如此，基層更憂心寒蟬效應發酵。一名熟悉組織的綠營人士表示，政府在「抓」這些危害國安的人之前，該要表列行為，而非像網紅宣揚武統或北一女教師區桂芝上央視訪問，直接扣人於罪，「可以把中國視為敵對國家，但不該把所有人民、企業，也視為敵對勢力的延伸。」

該名人士認為，應告訴國民哪些是負面表列，包括哪些狀況赴陸要報備、遇到怎樣的資訊會觸犯國安法，而不是直接先抓人，再由檢察官找罪名拘留，且在台陸配都在擔憂，是否下一個就輪到自己、突然就被國安人員找上門等。

「不該是只要去大陸就觸犯國安法，萬一他們是親戚？或陸配二代、有商業貿易往來等。」該名人士質疑，難道所有跟中國大陸有接觸，都該變成國安法中的被懲治對象？沒有配套下的無限擴張，反倒是讓全民都受害，更何況台灣是標榜自由民主國家，配套沒有出來之前，就會人心惶惶。

蘇巧慧回應，中國對台灣的文攻武嚇與日俱增，長年也透過文化議題包裝統戰目的，對台灌輸中國政治意識形態，上周質詢時也是希望陸委會，日後針對類似案件，務必透過事前宣傳，以強化我國國安。

陳冠廷也強調，將合理的司法改革措施汙名化為「綠色恐怖」，對理性討論沒幫助，更何況國家安全威脅已是實際存在的挑戰，強化司法體系就是在應對此類威脅的能力，盼各界共同維護台灣民主法治與國家安全。

民進黨力拚修法國安法部分條文，盼加強國家安全。圖／聯合報系資料照片
民進黨力拚修法國安法部分條文，盼加強國家安全。圖／聯合報系資料照片

共諜 司法改革 國安法 民進黨 陸配

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